hitomi¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡ÙOP¤Î¿·¶Ê¡ÖStand by...¡×¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡¥é¥¤¥ÖDVD¤ò³Ú¤·¤à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤Ø
¡¡hitomi¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStand by...¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ê¤Éhitomi¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢7Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¤Û¤«¡¿Ëè½µ¿åÍË ¿¼1¡§00¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡£¤¤ç¤¦14Æü¤Î¿¼Ìë¤ËÆ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè2²ó¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖStand by¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö½àÈ÷OK¡×¤Î°ÕÌ£¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¡Ö¡Ê¤¤¤Ä¤Ç¤âµß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ë¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¥¥é¥á¥¤â¤¤Ã¤È¤¢¤ê¡¢¡ÈÂ¾¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«duo MUSIC EXCHANGE¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Øhitomi Live 2026 - STAND BY¡Ù¤ò³«ºÅ¡£»ØÄêÀÊ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ß¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡¡18Æü¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:CONNECT¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î²»¸»¤òÏ¿²»¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØRe:CONNECT¡Ù¤ò¡¢YouTube¤Ë¤Æ1Æü¸ÂÄê¤ÇºÆ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿6ËÜ¤Î¥é¥¤¥ÖDVD¤ò³Ú¤·¤à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRe:LIVE¡Ù¤â³«ºÅ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖZ-aN¡×¤Ë¤Æ¡¢2·î14Æü¤«¤é3·î21Æü¤Þ¤ÇËè½µÅÚÍË¡¢¸á¸å8»þ¤è¤ê6½µÏ¢Â³¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²ó¤Ë¤ÏhitomiËÜ¿Í¤â¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ê¤Éhitomi¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢7Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¤Û¤«¡¿Ëè½µ¿åÍË ¿¼1¡§00¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡£¤¤ç¤¦14Æü¤Î¿¼Ìë¤ËÆ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè2²ó¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖStand by¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö½àÈ÷OK¡×¤Î°ÕÌ£¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¡Ö¡Ê¤¤¤Ä¤Ç¤âµß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ë¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¥¥é¥á¥¤â¤¤Ã¤È¤¢¤ê¡¢¡ÈÂ¾¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡18Æü¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:CONNECT¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î²»¸»¤òÏ¿²»¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØRe:CONNECT¡Ù¤ò¡¢YouTube¤Ë¤Æ1Æü¸ÂÄê¤ÇºÆ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿6ËÜ¤Î¥é¥¤¥ÖDVD¤ò³Ú¤·¤à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRe:LIVE¡Ù¤â³«ºÅ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖZ-aN¡×¤Ë¤Æ¡¢2·î14Æü¤«¤é3·î21Æü¤Þ¤ÇËè½µÅÚÍË¡¢¸á¸å8»þ¤è¤ê6½µÏ¢Â³¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²ó¤Ë¤ÏhitomiËÜ¿Í¤â¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃíÌÜ¤À¡£