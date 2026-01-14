°í´ô»Ô¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬²£Å¾¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

14Æü¸áÁ°8»þ20Ê¬º¢¡¢°í´ô»ÔÀÐÅÄÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬²£Å¾¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÍÑ¿åÏ©¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À­¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤Ï10Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ú½ý¤ÇÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£