°í´ô¤Î»ÔÆ»¡Ö·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î²£Å¾»ö¸Î¡×Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÍÑ¿åÏ©¤ËÅ¾Íî¤·±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå½÷À¤¬»àË´¡ÔÄ¹ºê¡Õ
°í´ô»Ô¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬²£Å¾¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¸áÁ°8»þ20Ê¬º¢¡¢°í´ô»ÔÀÐÅÄÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬²£Å¾¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÍÑ¿åÏ©¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤Ï10Âå¤ÎÃËÀ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ú½ý¤ÇÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
