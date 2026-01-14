Ãæ¹ñ½é¤Î±Û¶ºßÂð¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¹âÎð¼Ô¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹É¸½àÂÎ·ÏÈ¯É½
²£¶×¹Åì¡¦¥Þ¥«¥ª¿¼ÅÙ¶¨ÎÏ¶è¡¦²£¶×¥Þ¥«¥ªÍ»¹çºßÂð¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¹âÎð¼Ô¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹É¸½àÂÎ·Ï¤¬1·î13Æü¡¢Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÉ¸½àÂÎ·Ï¤Ï¡¢Æ±¶¨ÎÏ¶èÌ±À¸»öÌ³¶É¤È¥Þ¥«¥ªÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶èÀ¯ÉÜ¡¦¼Ò²ñ³èÆ°¶É¤¬¶¦Æ±¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢É¸½àÂÎ·Ï¤Î¼Â»Ü¤Ï¡¢²£¶×¤È¥Þ¥«¥ª¤ÎºßÂð¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¹âÎð¼Ô¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡ÖÁ´¥×¥í¥»¥¹¤ÎÉ¸½à²½¤È¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÀöÎý²½¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÊÈ¯Å¸¤Î¿·ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹Åì¡¦¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Î±Û¶¹âÎð¼Ô¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¶¨Ä´È¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÃÏ°è¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÉáµÚ²ÄÇ½¤Ê¡Ö²£¶×¥â¥Ç¥ë¡×¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉ¸½àÂÎ·Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡Ö²£¶×¡¦¥Þ¥«¥ª¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¹âÎð¼Ô¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î·Ð¸³¤ò½½Ê¬¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÀìÌçÀ¤ÈÍ»¹çÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿É¸½àÂÎ·Ï¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉ¸½àÂÎ·Ï¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ìÈÌ´ðÁÃ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÊÝ¾ã¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¡¢¿¦¼ïÂÎ·Ï¤È¤¤¤¦»Í¤Ä¤Î¥µ¥ÖÂÎ·Ï¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Ë40¹àÌÜ¤Î»ØÆ³Åªµ»½ÑÊ¸½ñ¤òºöÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê´Ç¸î¡¢ºßÂð¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥±¥¢¡¢¿´Íý¡¦¼Ò¸ò¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Êä½õ´ï¶ñÉáµÚ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÏ»¤Ä¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Ê¬Ìî¤òÌÖÍå¤¹¤ë4¹àÌÜ¤Î¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢É¸½à¤ÎºöÄê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹´ÉÍý¤È¶¡µë¤Î¥«¥Ð¡¼Î¨¤Ï90¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë