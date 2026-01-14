¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù°ËÆ£¸¾¡Ö½é¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢²ÃÆ£À¶ÀµÌò¡¦°ËÆ£¸¾¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¥º¥é¥ê
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å¤¨¤¿¤¿¤áÁÂ±ó¤Ë¡£Ë¿Ã·»Äï¤«¤é¡¢Àµ¾¡¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë°ËÆ£¸¾¤¬±é¤¸¤ë²ÃÆ£À¶Àµ¤Ï¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é½¨µÈ¤Ë¶á½¬¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤ë¡£¿ô¡¹¤ÎÉð¸ù¤ò¾å¤²¡¢½¨µÈ¤È¼ÆÅÄ¾¡²È¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿ìÍ¥ö³Ù¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤«¤é¡ÖìÍ¥ö³Ù¤Î¼·ËÜÁä¤ä¤ê¡×¤Î°ì¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ã°ËÆ£¸¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ìò¼Ô¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿»Å»ö¤¬¤³¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤·¤¿¡£½é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¡¢¾å¼ê¤¯¸«¤»¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤º¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¹ç³Ê¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Îµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃéµÁ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤º¡¢Ë¿Ã²È¤ò»×¤¤Â³¤±¤¿Éð¾¡¦²ÃÆ£À¶Àµ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÆ£À¶Àµ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¤Ê¤¼¸½Âå¤Ç¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Éð¾¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ¶Àµ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¡¢Á´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢½é¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¥º¥é¥ê
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å¤¨¤¿¤¿¤áÁÂ±ó¤Ë¡£Ë¿Ã·»Äï¤«¤é¡¢Àµ¾¡¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¡£
¡ã°ËÆ£¸¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ìò¼Ô¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿»Å»ö¤¬¤³¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤·¤¿¡£½é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¡¢¾å¼ê¤¯¸«¤»¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤º¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¹ç³Ê¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Îµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃéµÁ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤º¡¢Ë¿Ã²È¤ò»×¤¤Â³¤±¤¿Éð¾¡¦²ÃÆ£À¶Àµ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÆ£À¶Àµ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¤Ê¤¼¸½Âå¤Ç¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Éð¾¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ¶Àµ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¡¢Á´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢½é¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª