¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¾¾ºêÍ¥µ±¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡Ö³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ê¡ÅçÀµÂ§Ìò¡¦¾¾ºêÍ¥µ±¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¥º¥é¥ê
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å¤¨¤¿¤¿¤áÁÂ±ó¤Ë¡£Ë¿Ã·»Äï¤«¤é¡¢Àµ¾¡¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¾¾ºêÍ¥µ±¤¬±é¤¸¤ëÊ¡ÅçÀµÂ§¤Ï¡¢²ÃÆ£À¶Àµ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢½¨µÈ¤Ë¶á½¬¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤¿¡¢»Ò»ô¤¤¤Î²È¿Ã¡£ìÍ¥ö³Ù¤ÎÀï¤¤¤Ç¤ÏºÇÂç¤ÎÉð¸ù¤òµó¤²¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖìÍ¥ö³Ù¤Î¼·ËÜÁä¡×¤Î°ì¿Í¡£
¡ã¾¾ºêÍ¥µ±¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Ï´î¤Ó¤È¶Ã¤¤ÈÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»þÂå·à¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤µ¤é¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¤äÀèÇÚÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡ÈÊ¡ÅçÀµÂ§¡É¤ò½Ð¤·¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÁ´ÎÏ¤Ç¡¢Ä©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
