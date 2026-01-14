¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¾®´ØÍµÂÀ¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡ÖÇ®¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¿¥ÅÄ¿®ÃéÌò¡¦¾®´ØÍµÂÀ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¥º¥é¥ê
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å¤¨¤¿¤¿¤áÁÂ±ó¤Ë¡£Ë¿Ã·»Äï¤«¤é¡¢Àµ¾¡¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Âç²Ï½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¾®´ØÍµÂÀ¤¬±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¿®Ãé¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÎÄ¹ÃË¡£¿®Ä¹¤«¤é²ÈÆÄ¤ò¾ù¤é¤ì¡¢ÈþÇ»¡¦ÈøÄ¥¤ò¼£¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤ÎºÝ¤Ë¡¢Éã¡¦¿®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÆ¤¤¿¤ì¤ë¡£
¡ã¾®´ØÍµÂÀ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÊý¡¹¤Î°ì°÷¤Ë½é¤á¤Æ¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢NHK¤Î»Ò¶¡ÈÖÁÈ¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤óMAX¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬»È¤¦¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼¼¤¬Ä«¥É¥é¤ÈÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¿Í¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤ÎÆ´¤ì¤¬¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Àï¹ñ»þÂå¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ë»þÂå¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÊ£»¨¤ËÍí¤ó¤À°¦¤äÁþ¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢Î¢ÀÚ¤êÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¸¤È´¤¯¡×¶¯¤µ¡¦¤Ï¤«¤Ê¤µ¡¦Èþ¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¤¹¤ëÊý¡¹¤È¤Î¤ª¼Çµï¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢Ç®¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖËÜÈÖ¡¢ÍÑ°Õ¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Î½Ö´Ö¤Ïº£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹âÍÈ´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£10Âå¤Îº¢¤´°ì½ï¤·¤¿°á¾Ø¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ä¤é¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ªÃåÊª¤òÅ»¤¤¡¢½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¡¢¿¥ÅÄ¿®Ãé¤È¤·¤ÆÌò¤òÀ¸¤»Ï¤á¤ë½Ö´Ö¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÎÆ´¤ì¤¬¼Â¤Ã¤¿½Ö´Ö¡£¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤ÏÂêÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡Ö·»Äï¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤Î±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¿®Ãé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·»Äï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤Î¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬·»Äï¤È¤ÎÁè¤¤¤ò·Ð¤Æ²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À»ö¼Â¤ÎÃæ¡¢Â©»Ò¤Ç¤¢¤ë¿®Ãé¤Ï·»Äï¤È¤É¤¦ÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤«¤é¤Î·»Äï´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¥º¥é¥ê
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å¤¨¤¿¤¿¤áÁÂ±ó¤Ë¡£Ë¿Ã·»Äï¤«¤é¡¢Àµ¾¡¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¡£
¡ã¾®´ØÍµÂÀ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÊý¡¹¤Î°ì°÷¤Ë½é¤á¤Æ¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢NHK¤Î»Ò¶¡ÈÖÁÈ¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤óMAX¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬»È¤¦¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼¼¤¬Ä«¥É¥é¤ÈÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¿Í¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤ÎÆ´¤ì¤¬¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Àï¹ñ»þÂå¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ë»þÂå¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÊ£»¨¤ËÍí¤ó¤À°¦¤äÁþ¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢Î¢ÀÚ¤êÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¸¤È´¤¯¡×¶¯¤µ¡¦¤Ï¤«¤Ê¤µ¡¦Èþ¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¤¹¤ëÊý¡¹¤È¤Î¤ª¼Çµï¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢Ç®¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖËÜÈÖ¡¢ÍÑ°Õ¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Î½Ö´Ö¤Ïº£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹âÍÈ´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£10Âå¤Îº¢¤´°ì½ï¤·¤¿°á¾Ø¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ä¤é¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ªÃåÊª¤òÅ»¤¤¡¢½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¡¢¿¥ÅÄ¿®Ãé¤È¤·¤ÆÌò¤òÀ¸¤»Ï¤á¤ë½Ö´Ö¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÎÆ´¤ì¤¬¼Â¤Ã¤¿½Ö´Ö¡£¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤ÏÂêÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡Ö·»Äï¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤Î±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¿®Ãé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·»Äï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤Î¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬·»Äï¤È¤ÎÁè¤¤¤ò·Ð¤Æ²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À»ö¼Â¤ÎÃæ¡¢Â©»Ò¤Ç¤¢¤ë¿®Ãé¤Ï·»Äï¤È¤É¤¦ÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤«¤é¤Î·»Äï´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£