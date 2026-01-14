¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤¬·èÄê¡¡ÁÒÍªµ®¡ÖÂçÌò¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤ê¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¹õÅÄ´±Ê¼±ÒÌò¡¦ÁÒÍªµ®¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¥º¥é¥ê
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å¤¨¤¿¤¿¤áÁÂ±ó¤Ë¡£Ë¿Ã·»Äï¤«¤é¡¢Àµ¾¡¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Âç²Ï½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÁÒÍªµ®¤¬±é¤¸¤ë¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤Ï¡¢½¨µÈ¤Ë»Å¤¨¤¿·³»Õ¡£¿¥ÅÄ¤ÈÌÓÍø¤ÎÀªÎÏÁè¤¤¤ÎÁ°Àþ¡¦ÇÅËá¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾Éô¡Ë¤Ç¾®»û²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½¨µÈ¤¬ÇÅËá¹¶Î¬¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Î¨Àè¤·¤Æ½¨µÈ¤ÎÇÛ²¼¤ËÆþ¤ë¡£ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤ËÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡ãÁÒÍªµ®¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤«¤é¡¢°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÇÒ¸«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤¢¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤ê¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¢£±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Å·ºÍ·³»Õ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤µ¸Î¤æ¤¨Ìî¿´¤ò»ý¤ÄÈà¤¬¤É¤¦ÂçÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤Î¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´±Ê¼±Ò¤ò´Ñ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÃæ¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
