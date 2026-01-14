¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÂè7ÃÆ¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤¬È½ÌÀ¡¡¿¥ÅÄÀª¤Ë¤â¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½¨Ä¹¡¦½¨µÈ·»Äï¤Î½ÅÍ×¤Ê¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤Ê¤ë·³»Õ¡¦¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤òÁÒÍªµ®¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿¥ÅÄÀª¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¥º¥é¥ê
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å¤¨¤¿¤¿¤áÁÂ±ó¤Ë¡£Ë¿Ã·»Äï¤«¤é¡¢Àµ¾¡¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡ÁÒÍªµ®¤¬±é¤¸¤ë¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¤ÈÌÓÍø¤ÎÀªÎÏÁè¤¤¤ÎÁ°Àþ¤È¤Ê¤ëÇÅËá¤Ç¾®»û²È¤Ë»Å¤¨¡¢¤Î¤Á¤ËË¿Ã½¨µÈ¤ÎÇÛ²¼¤È¤Ê¤ë·³»Õ¡£ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤ËÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¤Ìî¿´¤ò¶»¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ÁÒ¤Ï½Ð±é·èÄê»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤«¤é¡¢°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÇÒ¸«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤¢¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤ê¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅ·ºÍ·³»Õ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤µ¸Î¤ËÌî¿´¤ò»ý¤ÄÈà¤¬¤É¤¦ÂçÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤Î¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤´±Ê¼±Ò¤ò´Ñ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ï£¡¹¤¿¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÃæ¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÄ¹ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®ÃéÌò¤Ë¤Ï¾®´ØÍµÂÀ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¿®Ãé¤Ï²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤®¡¢ÈþÇ»¡¦ÈøÄ¥¤ò¼£¤á¤ë¿ÍÊª¤Ç¡¢ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Ç¤ÏÉã¤È¤È¤â¤ËÆ¤¤¿¤ì¤ë±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ë¡£¾®´Ø¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢NHK¤Î»Ò¶¡ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Ä«¥É¥é¤ÈÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆ´¤ì¤¬¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç³ð¤¦¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂêÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡È·»Äï¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¿®Ãé¤¬·»Äï¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿®Ä¹¤Î»°ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®¹§¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï·ëÌÚÞæÀ±¡£·ëÌÚ¤Ï¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¿¥ÅÄ¿®¹§¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¤É¤ì¤À¤±¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÉÁ¤±¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¡£·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½¨µÈ¤Ë¶á½¬¤È¤·¤Æ»Å¤¨¡ÖìÍ¥ö³Ù¤Î¼·ËÜÁä¡×¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²ÃÆ£À¶ÀµÌò¤Ë°ËÆ£¸¾¡¢Æ±¤¸¤¯¼·ËÜÁä¤Î°ì¿Í¡¦Ê¡ÅçÀµÂ§Ìò¤Ë¾¾ºêÍ¥µ±¤¬·èÄê¡£°ËÆ£¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿»Å»ö¤¬¤³¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾¾ºê¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊ¡ÅçÀµÂ§¤òÁ´ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¿®Ä¹¤Ë¾®À«¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤¿¤Î¤Á²ÈÏ·¤È¤Ê¤ëÃÓÅÄ¹±¶½Ìò¤òËÙ°æ¿·ÂÀ¡¢¿¥ÅÄ»ÍÅ·²¦¤Î°ì¿Í¡¦ÂìÀî°ì±×Ìò¤òÃöÄÍ·òÂÀ¤¬Ì³¤á¤ë¡£ËÙ°æ¤Ï¡ÖÀï¹ñ»þÂå¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤ë´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÃöÄÍ¤Ï¡ÖÂìÀî°ì±×¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½Îò»Ë¤¬¤³¤¦Æ°¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢Ç®¤¯±é¤¸¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¥º¥é¥ê
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å¤¨¤¿¤¿¤áÁÂ±ó¤Ë¡£Ë¿Ã·»Äï¤«¤é¡¢Àµ¾¡¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÄ¹ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®ÃéÌò¤Ë¤Ï¾®´ØÍµÂÀ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¿®Ãé¤Ï²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤®¡¢ÈþÇ»¡¦ÈøÄ¥¤ò¼£¤á¤ë¿ÍÊª¤Ç¡¢ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Ç¤ÏÉã¤È¤È¤â¤ËÆ¤¤¿¤ì¤ë±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ë¡£¾®´Ø¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢NHK¤Î»Ò¶¡ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Ä«¥É¥é¤ÈÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆ´¤ì¤¬¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç³ð¤¦¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂêÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡È·»Äï¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¿®Ãé¤¬·»Äï¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿®Ä¹¤Î»°ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®¹§¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï·ëÌÚÞæÀ±¡£·ëÌÚ¤Ï¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¿¥ÅÄ¿®¹§¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¤É¤ì¤À¤±¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÉÁ¤±¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¡£·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½¨µÈ¤Ë¶á½¬¤È¤·¤Æ»Å¤¨¡ÖìÍ¥ö³Ù¤Î¼·ËÜÁä¡×¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²ÃÆ£À¶ÀµÌò¤Ë°ËÆ£¸¾¡¢Æ±¤¸¤¯¼·ËÜÁä¤Î°ì¿Í¡¦Ê¡ÅçÀµÂ§Ìò¤Ë¾¾ºêÍ¥µ±¤¬·èÄê¡£°ËÆ£¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿»Å»ö¤¬¤³¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾¾ºê¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊ¡ÅçÀµÂ§¤òÁ´ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¿®Ä¹¤Ë¾®À«¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤¿¤Î¤Á²ÈÏ·¤È¤Ê¤ëÃÓÅÄ¹±¶½Ìò¤òËÙ°æ¿·ÂÀ¡¢¿¥ÅÄ»ÍÅ·²¦¤Î°ì¿Í¡¦ÂìÀî°ì±×Ìò¤òÃöÄÍ·òÂÀ¤¬Ì³¤á¤ë¡£ËÙ°æ¤Ï¡ÖÀï¹ñ»þÂå¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤ë´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÃöÄÍ¤Ï¡ÖÂìÀî°ì±×¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½Îò»Ë¤¬¤³¤¦Æ°¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢Ç®¤¯±é¤¸¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£