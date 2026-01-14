¤¿¤¯¤í¤¦¡¦ÀÖÌÚ¡Ö±¿°¤«¤Ã¤¿¡×M-1·è¾¡ÅöÆü¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡ªËÜÈÖÁ°¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¡×¤Ç¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤â¡Ä
¡¡¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×²¦¼Ô¤Î¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤¬13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½é½Ð±é¡£M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê·è¾¡ÅöÆü¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿1Ëü1521ÁÈ¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢Âè21Âå²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Ï·è¾¡ÅöÆü¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¾Ò²ð¡£¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÁêÊý¤ÎÀÖÌÚÍµ¤¬ËÜÈÖÁ°¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖÌÚ¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¤¬¤À¤¤¤ÖÁá¤á¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡£¡Ê·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¡Ë3¡¢4»þ´Ö¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤·¤Í¡¢³Ú²°¤Ë¤ª¤ëÊý¤¬¤Í¡£Âç¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤Ã¤Æ¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¡¢¤¢¤¨¤Æ³°½Ð¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¶ÛÄ¥¤·²á¤®¤ë¤ó¤Ç¡¢LUUP¡Ê¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤·¤è¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ç¡×¤ÈÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ä¼«Å¾¼Ö¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¤¡¢³¹Ãæ¤òÁö¤í¤¦¤È·×²è¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤¤¶¡¢LUUP¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Áàºî¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡ÖÆ°¤½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤µ¡¢¥Ú¥À¥ë¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤Æ²ó¤é¤ó¤«¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¸Î¾ã¼Ö¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÇÊÖµÑ¤·¤è¤¦»×¤Ã¤¿¤é¡ØËþ¼Ö¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤ä¤ó¡£²¶¡¢¤½¤Î²ó¤é¤Ê¤¤¥Ú¥À¥ë¤Î½Å¤¿¤¤ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤òÊÌ¤Î¼Ú¤ê¤ë¤È¤³¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤ÇÊÖ¤·¤¿¤é¤â¤¦»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤¹¤°Ìá¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¼Ú¤ê¤¿¥Ý¡¼¥È¤¬Ëþ¼Ö¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÊÖµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÊÌ¤Î¥Ý¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÌÚ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤ä¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤Ç°±¿»È¤Ã¤È¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£¤¿¤À¡¢ÀÖÌÚ¤Ï¡Ö±¿°¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç²ù¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£