¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù·ëÌÚÞæÀ±¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¿¥ÅÄ¿®¹§¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¿¥ÅÄ¿®¹§Ìò¡¦·ëÌÚÞæÀ±¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
【写真多数】新キャストを一挙紹介!
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å¤¨¤¿¤¿¤áÁÂ±ó¤Ë¡£Ë¿Ã·»Äï¤«¤é¡¢Àµ¾¡¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë·ëÌÚÞæÀ±¤¬±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¿®¹§¤Ï¡¢¿®Ä¹¤Î»°ÃË¡£²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À·»¡¦¿®Ãé¤È¤È¤â¤Ë¿®Ä¹¤ÎÅ·²¼°ìÅý¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£Éã¤ÎÌ¿¤Ç»Í¹ñ±óÀ¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡ã·ëÌÚÞæÀ±¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÇÚÊý¤È¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖËä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¢£±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤Î»þÂå¤ÎÇØ·Ê¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÉð¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬±×¡¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿¥ÅÄ¿®¹§¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¤É¤ì¤À¤±¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë½ÐÍè¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚÊý¤È¤Î¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¿¥ÅÄ¿®¹§¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
