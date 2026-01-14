Åì¥ìÀÅ²¬¤ÎÃÝÆâ¼÷Ïº¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¤¬1·îËö¤Ç¥Áー¥à¤òÂàÃÄ
¡¡13Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤Ï¡¢ÃÝÆâ¼÷Ïº¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¤¬1·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ»á¤Ï2021-22¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥³ー¥Á¤È¤·¤ÆV.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¤ËÆþÃÄ¡£3¥·ー¥º¥óºßÀÒ¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÆ±¥Áー¥à¤òÂàÃÄ¤·¡¢2024-25¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤ÏÅì¥ìÀÅ²¬¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
⬛︎ÃÝÆâ¼÷Ïº»á ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤Ë¤ÆÀ¤³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÁª¼ê¤È´Ø¤ï¤ê¡¢¥êー¥°Àï¤«¤é³¤³°±óÀ¬¤Þ¤Ç·Ð¸³¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¡¢Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤¬¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤ËºßÀÒ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¥Áー¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢°ú¤Â³¤Åì¥ì¥¢¥íー¥º¤Ø¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×