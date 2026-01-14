SixTONES¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ÆüÈ¯Çä¡ØMyojo¡Ù¡È¥ª¥é¥ª¥é¡É¡õ¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡ÉÉ½»æ¡¡6Ç¯Á°¤Î¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤â¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSixTONES¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤ÈÆ±¤¸1·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØMyojo¡Ù3·î¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤È¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ÈÎ¢É½»æ¡¢¤½¤·¤ÆÃæÌÌ12¥Ú¡¼¥¸¡¢¸ü»æ¥«¡¼¥É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£6Ç¯Á°¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥¢¥Ä¥¢¥Ä´Ú¹ñ¤ª¤Ç¤ó¤ò³Ú¤·¤à¹âÃÏÍ¥¸ã¡õÅÄÃæ¼ù
¡¡»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅöÆü¤Î¸á¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢»þ´Ö¤òÌä¤ï¤º¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë·ÝÇ½³¦¤Î´·½¬¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×¤È¸µµ¤¤Ë»þ·×ÄÌ¤ê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¡¢ÅþÃåÁá¡¹¤Ë¥×¥Á¾Ð¤¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ÈÎ¢É½»æ¤Ï¡¢6¿Í¤ÎÂç¿Í¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ ¡È¥ª¥é¥ª¥éSixTONES¡É¥â¡¼¥É¤Ç»£±Æ¡£CD¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®10¼þÇ¯¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤Î1Ç¯¤¬ºÇ¹â¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ãSixTONES¡É¥â¡¼¥É¤Ç»£±Æ¡£¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃË»Ò¹»¥Î¥ê¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¥¦¥§¡¼¥¤¡ª¡×¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤óÆ°Êª¤ÎÌÄ¤¥Þ¥Í¤ä¡¢¥ª¥Ú¥é¤ÎÈ¯À¼Îý½¬É÷¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¥«¥ª¥¹¤Ê¾õ¶·¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢É½¾ð¤Ï¸ý³Ñ¤ò¤¢¤²¥¥ì¥¤¤Ê¾Ð´é¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥í¤Îµ»¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤Ï¡¢6¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢6¿Í¤Ç¡È6¡É¤òºî¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¸¥§¥·¡¼¤Î¼ê¤Î¸þ¤¤¬°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ê¹âÃÏÍ¥¸ã¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡Ö²¶¤¬ËÌÅÍ¤Î²¼¤ËÆþ¤ë¤Û¤¦¤¬¿§¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¡×¡ÊÅÄÃæ¼ù¡Ë¤Ê¤ÉÄ´À°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¸«»ö¤Ê¡È6¡É¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌÌ¤ÎÆÃ½¸¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é»öÁ°¤ËÊç¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥½¥í¡¢3ÁÈ¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¤ÎÂÐÃÌ¡¢Á´°÷¤Ç¤ÎºÂÃÌ²ñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¡È66¡É¸Ä¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤ò·ÇºÜ¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Åö»þ¤Î2015Ç¯8·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥»¥ë¥Õ¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò2026Ç¯ver.¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Áê´Ø¿ÞºÇ¿·ÈÇ¤âºîÀ®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢Æ±»ïÌ¾Êª¤ÎÂç¿Íµ¤´ë²è¡È10000»ú¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡É¤ËÃæÅç·ò¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ØThis is ¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ´¶È¡¢¥½¥í³èÆ°¤Îº£¤È¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢8¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡£23Æü¤Ë27ºÐ¤È¤Ê¤ë±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤ÎÏ¢ºÜ¡ØÆüÆüÎøÎ÷¡Ù¤ò³ÈÂçÈÇ8¥Ú¡¼¥¸¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÆÃ½¸¤ÏºòÇ¯¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ø¿À¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥é¥Ó¥¢¡Ù¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤«¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¡¢»ê¶Ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤ª¤µ¤á¤¿±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Ê´ãÊ¡´ë²è¤ÏÉ¬¸«¤À¡£ÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢Travis Japan¤Î¡Ø¥È¥é¡¦¥È¥é ¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¡Ù¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥¢¥Ä¥¢¥Ä´Ú¹ñ¤ª¤Ç¤ó¤ò³Ú¤·¤à¹âÃÏÍ¥¸ã¡õÅÄÃæ¼ù
¡¡»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅöÆü¤Î¸á¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢»þ´Ö¤òÌä¤ï¤º¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë·ÝÇ½³¦¤Î´·½¬¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×¤È¸µµ¤¤Ë»þ·×ÄÌ¤ê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¡¢ÅþÃåÁá¡¹¤Ë¥×¥Á¾Ð¤¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ãSixTONES¡É¥â¡¼¥É¤Ç»£±Æ¡£¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃË»Ò¹»¥Î¥ê¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¥¦¥§¡¼¥¤¡ª¡×¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤óÆ°Êª¤ÎÌÄ¤¥Þ¥Í¤ä¡¢¥ª¥Ú¥é¤ÎÈ¯À¼Îý½¬É÷¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¥«¥ª¥¹¤Ê¾õ¶·¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢É½¾ð¤Ï¸ý³Ñ¤ò¤¢¤²¥¥ì¥¤¤Ê¾Ð´é¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥í¤Îµ»¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤Ï¡¢6¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢6¿Í¤Ç¡È6¡É¤òºî¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¸¥§¥·¡¼¤Î¼ê¤Î¸þ¤¤¬°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ê¹âÃÏÍ¥¸ã¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡Ö²¶¤¬ËÌÅÍ¤Î²¼¤ËÆþ¤ë¤Û¤¦¤¬¿§¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¡×¡ÊÅÄÃæ¼ù¡Ë¤Ê¤ÉÄ´À°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¸«»ö¤Ê¡È6¡É¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌÌ¤ÎÆÃ½¸¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é»öÁ°¤ËÊç¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥½¥í¡¢3ÁÈ¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¤ÎÂÐÃÌ¡¢Á´°÷¤Ç¤ÎºÂÃÌ²ñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¡È66¡É¸Ä¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤ò·ÇºÜ¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Åö»þ¤Î2015Ç¯8·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥»¥ë¥Õ¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò2026Ç¯ver.¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Áê´Ø¿ÞºÇ¿·ÈÇ¤âºîÀ®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢Æ±»ïÌ¾Êª¤ÎÂç¿Íµ¤´ë²è¡È10000»ú¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡É¤ËÃæÅç·ò¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ØThis is ¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ´¶È¡¢¥½¥í³èÆ°¤Îº£¤È¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢8¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡£23Æü¤Ë27ºÐ¤È¤Ê¤ë±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤ÎÏ¢ºÜ¡ØÆüÆüÎøÎ÷¡Ù¤ò³ÈÂçÈÇ8¥Ú¡¼¥¸¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÆÃ½¸¤ÏºòÇ¯¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ø¿À¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥é¥Ó¥¢¡Ù¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤«¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¡¢»ê¶Ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤ª¤µ¤á¤¿±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Ê´ãÊ¡´ë²è¤ÏÉ¬¸«¤À¡£ÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢Travis Japan¤Î¡Ø¥È¥é¡¦¥È¥é ¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¡Ù¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£