SV¥êー¥°¼ó°Ì²÷Áö¤ÎNECÀîºê¡¢±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¥é¥Ö¥í¥±¡×1·îÊ¬¤Ç¥ëー¥­ー»ù¶Ì¡õºÙÀî¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª

¡¡¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥êー¥°¡ÖSV¥êー¥°¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë±þ±çÈÖÁÈ¡ÖWe love ROCKETS¡ª¡×¡Ê¥é¥Ö¥í¥±¡Ë¤Î1·îÊ¬¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
¡¡¥é¥Ö¥í¥±¤Ï¡¢2022-23¡¢2023-24¤ÎV¥êー¥°Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤ÆSV¥êー¥°½éÂå¥·ー¥º¥ó¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿NECÀîºê¤Î±þ±çÈÖÁÈ¡£2025-26¥·ー¥º¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥³ー¥È¾å¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¡¢ÈÖÁÈÆÈ¼«¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Áー¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÂè5²ó¤È¤Ê¤ë1·îÊ¬¤Ï¡Ö¥ëー¥ー¥Èー¥¯¡ª¸åÊÔ¡×¡£12·îÊ¬¤ÎÁ°ÊÔ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿髙¶¶ÈþÎë¡¢Ä¹Ã«ÉôÆà¹á¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ï»ù¶ÌÆàÄÅÈþ¡¢ºÙÀî½Õ¹á¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¯¥é¥ÖOG¤Î×¢À¥¼·³¤¤µ¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤Çº£²ó¤â¥ëー¥ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Èー¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò·ó¤Í¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥Ä°ìÌä°ìÅú¡×¤Ç¤Ï¡¢»ù¶Ì¤ÎÆÈÆÃ¤¹¤®¤ëÆÃµ»¤äºÙÀî¤Î¥ëー¥ー¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤½Â¤¹¤®¤ë¿©¤Î¹¥¤ß¤âÈ¯³Ð¡£¤µ¤é¤ËÂ¾¤Î¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·ー¥º¥óÁ°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤¿SV¥êー¥°¤Ç¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ëNECÀîºê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥Ö¥í¥±¤Ï¥¤¥Ã¥Ä¥³¥à¤ÇËè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þ¤Û¤«ÊüÁ÷Ãæ¡£¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î°ìÉô¥±ー¥Ö¥ë¶É¤Ç¤âÊüÁ÷¡£¤Þ¤¿¡¢J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¢£We love ROCKETS¡ªÊüÁ÷¾ðÊóÈÖÁÈÌ¾¡§ We love ROCKETS¡ª¡ÊÎ¬¾Î¡§¥é¥Ö¥í¥±¡Ë ÊüÁ÷Æü»þ¡§ Ëè½µ¿åÍËÆü 22:00～ ÆâÍÆ¹¹¿·¡§ Ëè·îÂè1¿åÍËÆü ÊüÁ÷¡§¥¤¥Ã¥Ä¥³¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ÃÏ¥Ç¥¸10ch¡¡¢¨¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î°ìÉô¥±ー¥Ö¥ë¶É¤Ç¤âÊüÁ÷ ÇÛ¿®¡§NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿ Ëè·îÂè1¿åÍËÆüÁ°¸å¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¤âÇÛ¿®¡£