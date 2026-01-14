²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¤¤¤Ê¤¤µð¿Í¤Ë²¿¤¬É¬Í×?¡ÈNEXT4ÈÖ¸õÊä¡É¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ä¡ÈÅ·ºÍ¡ÉÀô¸ý¡Äº£¤³¤½À®Ä¹¤Î»þ¡ª12µåÃÄÃ´Åöµ¼Ô¤Î2026Ç¯Å¸Ë¾¡¡¡ô7µð¿Í
2025Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¤¬Î¾¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Âè5Àï¤Î±äÄ¹11²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿Ç®Àï¤òÀ©¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬5Ç¯¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó12µåÃÄÃ´Åöµ¼Ô¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇµåÃÄÊÌ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Íè¤¿¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡£
Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢2024Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤ËÅÄÃæ¾Âç¡¦¹ÃÈåÂóÌé¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ºòµ¨3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿µð¿Í¡£Åê¼ê¤Ï¸å¤í¤¬È×ÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢ÀèÈ¯¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÇÀþ¤Ï¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤ÐÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢²¬ËÜ¤¬MLBÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö²¬ËÜ¤Î¤¤¤Ê¤¤µð¿Í¡×¤ò1Ç¯Áá¤¯·Ð¸³¤·¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ëºòµ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï²¿¤òÆÀ¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¡£
¡È¹âÂ®¥Õ¥©¡¼¥¯¡É»³粼°Ë¿¥¤Î²÷¿Ê·â¡ª¥Á¡¼¥à²ÝÂê¤Î¡ÖÀèÈ¯¡×
ºòµ¨¡¢³«Ëë¤«¤é1¥«·î·Ð¤Ã¤Æ¤âÌµ¼ºÅÀ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢»³粼°Ë¿¥¡Ê27¡Ë¤À¡£
4·î30Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç³«Ëë¤«¤é35¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¿·µÏ¿¡£5·î7Æü¤Îºå¿ÀÀï¤ÇµÏ¿¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤â¡¢»³粼¤Î³èÌö¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
²÷¿Ê·â¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¤ÏÆâ³¤¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î°®¤ê¤òÀõ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈæ¤Ù4¥¥í¤Û¤É¾å¤¬¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¡£Âç¤¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¹âÂ®¥Õ¥©¡¼¥¯¡É¤Ç»°¿¶¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¡ÊÂÎÎÏ¤Î¡Ë´ð½à¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸åÈ¾Àï¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ºê¡£
´ðÁÃÂÎÎÏ¤Î¸þ¾å¡£»³粼¤Ï¼«¼ç¥È¥ì¤Î»þ¤«¤é1Ç¯´ÖÀï¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¸åÈ¾Àï¤ÇÇ´¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î·è°Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤Îµð¿Í¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸ÇÄê¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¥¨¡¼¥¹¿ûÌîÃÒÇ·¤¬MLBÄ©Àï¤ÇÈ´¤±¡¢¼¡´ü¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬¡Ê25¡Ë¤Ï8¾¡»ß¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÂÄê´¶È´·²¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡Ê30¡Ë¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Éü³è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæ¾Âç¡Ê37¡Ë¤âÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤³¤½Ã£À®¤·¤¿¤¬¡¢ºòµ¨3¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£°æ¾å²¹Âç¡Ê24¡Ë¤äÀÖÀ±Í¥»Ö¡Ê26¡Ë¤Ê¤É¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸õÊä¤âÊ³Æ®¤ò¸«¤»¤ë¤âÄêÃå¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£
·ë²ÌÅª¤Ë»³粼¤Ï¡Ø¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤¿Í£°ì¤ÎÁª¼ê¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¡Êº£µ¨¡Ë³«Ëë¤ÇÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢»Ø´ø´±¤«¤é¤Î¿®Íê¤âÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤â8·î¡¢9·î¤ËËÉ¸æÎ¨¤¬4ÅÀÂæ¤È°²½¤¹¤ë¤â¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢1Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¤Ã¤¿¡£
¡Ú»³粼°Ë¿¥¡¡25»î¹ç¡¡11¾¡4ÇÔ¡¡ËÉ¸æÎ¨2.07¡¡131Ã¥»°¿¶¡Û
°ìÊý¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÝÂê¤ÏÌÀ³Î¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÀ°È÷¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï1°Ì¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤ò»Ï¤á¡¢3°Ì¤Þ¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤ÎÅê¼ê¤ò»ØÌ¾¡£½õ¤Ã¿Í¤ä¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅê¼ê¤ÎÊä¶¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÏÈ¤ËÂÐ¤·¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿º£µ¨¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤¬»³粼¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ä¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡£º£µ¨¤ÏÊ³µ¯¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÎ¥Ã¦¡¡4ÈÖ¤ò·ç¤¯Ãæ¤Ç¤ÎÀï¤¤
ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢6Ç¯Ï¢Â³30ËÜÎÝÂÇ¡£¼é¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¥µ¡¼¥É¤Ç·×3ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢³°Ìî¤Î¼éÈ÷¤â¤³¤Ê¤¹¡£¾ï¤Ë¾¡Íø¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÆÉÇäµð¿Í·³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤¿¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¡£
³«Ëë¡¢ÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸å¤ËÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Î¥Ã¦Á°¤Ïºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Î11ËÜÎÝÂÇ¤Ë¼¡¤°¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î8ËÜÎÝÂÇ¡£2024Ç¯¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë30ËÜÎÝÂÇ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¼çË¤¤Ï¥á¥é¥á¥é¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·Ä©¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢5·î6Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½±¤¦¡£
¥×¥ì¡¼Ãæ¤Î²ø²æ¤Ç¡Öº¸Éª¶ÚÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¡£
²¬ËÜ¤ÎÎ¥Ã¦¸å¡Ö°ìµ¤¤Ëµð¿ÍÂÇÀþ¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ú²¬ËÜÏÂ¿¿2025À®ÀÓ¡§69»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨.327¡¡15ËÜÎÝÂÇ¡¡49ÂÇÅÀ¡Û¡¡¡¡¡¡
NEXT4ÈÖ¸õÊä¡©¡¡ÅÓÃæ²ÃÆþ¤Î¥í¥Þ¥óË¤
²¬ËÜ¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬Æ°¤¯¡£Î¥Ã¦¤«¤é1½µ´Ö¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤5·î12Æü¡¢¹âÂ´¤ÎÂç·¿ÆâÌî¼ê¡¦½©¹Í¥¿Í¡Ê22¡Ë¡¢Ãæ·Ñ¤®º¸ÏÓ¡¦Âç¹¾ÎµÀ»¡Ê26¡Ë¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ê26¡Ë¤Î2ÂÐ1¤ÎÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌ¤´°¤ÎÂç´ï¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç2020Ç¯¡Á2024Ç¯¤Þ¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡£¤·¤«¤·°ì·³¤Ç¤Ï¤½¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢2024¤Þ¤Ç¤ÏÄÌ»»10ËÜÎÝÂÇ¤È¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¤¹¤°¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÆëÀ÷¤ó¤À¡£¼éÈ÷Îý½¬¤Ç¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼óÇ¾¿Ø¤«¤éÇ®¿´¤Ê»ØÆ³¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
Ä´»Ò¤ÎÇÈ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòµ¨¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡õ¼«¿È½é¤Î2·åËÜÎÝÂÇ¡£
ÆÃ¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ï¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¡¢4»î¹ç¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤ê¤È¡¢¿ï½ê¤ÇÀ®Ä¹¤¬¸«¤¨¤¿¡£¡¡
°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤³¤³¤ÇÂÇ¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¡ÈÊõ¤¯¤¸¡É¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Ì¥ÎÏ¤Î¤¢¤ëÄ¹ÂÇÎÏ¡£¡Ö³Î¼ÂÀ¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¿ô»ú¤Ï¤â¤Ã¤È¿¤Ó¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢²¬ËÜ¤Î¤¤¤Ê¤¤º£µ¨¤Îµð¿Í¤Î4ÈÖ¸õÊä¤Î1¿Í¤À¡£
¡Ú¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¡2025À®ÀÓ¡Êµð¿Í¡Ë¡§77»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨.211¡¡11ËÜÎÝÂÇ¡¡39ÂÇÅÀ¡Û¡¡¡¡
¡È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅ·ºÍ¡É¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼Í··â¼ê¤Ë
ºòµ¨¤Îµð¿ÍÂÇÀþ¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿Àô¸ýÍ§ÂÁ¡Ê26¡Ë¡£
¤½¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¤âÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ»³ÎéÅÔ¡§
¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¥ß¡¼¥È¤ÎÅ·ºÍ¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡§
µ»½Ñ¤Î²ô¤Ç¤¹¡£
»³粼°Ë¿¥¡§
¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÏÀô¸ý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤êÆ°¤¤ò¤»¤º¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¥¹¥Ã¤È½Ð¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¥×¥í¤âÇ§¤á¤ëÅ·ºÍÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤ò»ý¤ÄÀô¸ý¤Ï¡¢ºòµ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨.301¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µå³¦Á´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤â¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¥·¥ç¡¼¥È¡×¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶áÇ¯¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¤Ïµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
Àô¸ý¤Î¤¹¤´¤µ¤È¤¤¤¨¤ÐÇÈ¤ä¥à¥é¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÂÐÅê¼ê¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢±¦Åê¼ê¤Ø¤ÎÂÇÎ¨.307¡¢º¸Åê¼ê¤Ø¤ÎÂÇÎ¨.291¤Èº¸±¦¤Ç¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£
·îÊÌ¤ÎÂÇÎ¨¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢4·î.313¡¢5·î.284¡¢6·î,274¡¢7·î.260¡¢8·î.327¡¢9·î.322¤ÈÀäÉÔÄ´¤Ê»þ´ü¤òºî¤é¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥àÊÌ¤Ç¸«¤Æ¤â²¼µÉ½¤ÎÄÌ¤ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´µåÃÄ¤ËÂÐ¤·Ç¯´Ö25ËÜ°Ê¾å¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Àô¸ýÍ§ÂÁ¡¡2025¥Á¡¼¥àÊÌÀ®ÀÓ
¥Á¡¼¥à¡¡¡¡¡¡»î¹ç¡¡ °ÂÂÇ¡¡ ÂÇÎ¨¡¡ ½ÐÎÝÎ¨
ºå¿À¡¡¡¡¡¡¡¡22¡¡¡¡26¡¡¡¡.306¡¡¡¡.352
DeNA¡¡¡¡¡¡ 30¡¡¡¡24¡¡¡¡.319¡¡¡¡.381
ÃæÆü¡¡¡¡¡¡¡¡22¡¡¡¡25¡¡¡¡.329¡¡¡¡.435
¹Åç¡¡¡¡¡¡¡¡25¡¡¡¡25¡¡¡¡.328¡¡¡¡.308
¥ä¥¯¥ë¥È¡¡¡¡22¡¡¡¡29¡¡¡¡.326¡¡¡¡.371
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢Ä´»Ò¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤ó¤À¡£¡¡¡¡¡¡
»³粼°Ë¿¥¤¬ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡ÖÁªµå´ã¤ÎÎÉ¤µ¡×¤â¹â¤¤Î¨¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î1¤Ä¤À¤í¤¦¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢Æ²¡¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â¼«¿È½é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£
Â¾µåÃÄ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¸¦µæ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦º£µ¨¤â·ø¤¤¼é¤ê¤È¹ª¤ß¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚÀô¸ýÍ§ÂÁ¡¡2024À®ÀÓ¡§66»î¹ç¡¡¡¡ÂÇÎ¨.201¡¡1ËÜÎÝÂÇ¡¡9ÂÇÅÀ¡Û
¡ÚÀô¸ýÍ§ÂÁ¡¡2025À®ÀÓ¡§133»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨.301¡¡6ËÜÎÝÂÇ¡¡39ÂÇÅÀ¡Û
µÕ½±ÀÀ¤¦¥Ù¥Æ¥é¥óºäËÜÍ¦¿Í
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¬ËÜ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê·ê¤Ï´ÊÃ±¤ËËä¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤â¤¦°ì²ó¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¤¤¡£¡×ºòµ¨¤ÏÂåÂÇ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óºäËÜÍ¦¿Í¡Ê37¡Ë¤Ï·ÀÌó¹¹²þ¤Î¾ì¤ÇµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²¬ËÜ¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¼é¤Ã¤¿¥µ¡¼¥É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¶õ¤¯¡£
Ä¹Ç¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤¬´ÊÃ±¤Ë¼ã¼ê¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÀõÌîæÆ¸ã¡Ê21¡Ë¤äÀÐÄÍÍµØ¹¡Ê19¡Ë¤é¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¹âÂ´¥É¥é1¤ÎÂæÆ¬¤âÉ¬¿Ü¤À¤í¤¦¡£
¾¾ËÜ¹ä¡Ê32¡Ë¤ÎFA²ÃÆþ¤Ç³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤â·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î³Ë¤¬È´¤±¤ëº£¤³¤½¡¢µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡¦µð¿ÍÃ´Åö¡¡Æþ¹¾ÁáÀã¡Ë