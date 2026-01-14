¡ÖË¿Ã·»Äï¡×»°ãø·°¤Î·»¡¦·ëÌÚÞæÀ±¤¬½éÂç²Ï¡ª¿®Ä¹»°ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®¹§Ìò¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¡×¿·¥¥ã¥¹¥È7¿Í·èÄê¡¡6¿Í¿·´é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È7¿Í¤¬14Æü¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÁÒÍªµ®¡Ê26¡Ë¾®´ØÍµÂÀ¡Ê30¡Ë·ëÌÚÞæÀ±¡Ê31¡Ë°ËÆ£¸¾¡Ê23¡Ë¾¾ºêÍ¥µ±¡Ê27¡ËËÙ°æ¿·ÂÀ¡Ê33¡ËÃöÄÍ·òÂÀ¡Ê39¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£·ëÌÚ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¡Ê28¡á¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤Î·»¤Ç¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î»°ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®¹§Ìò¡£¾¾ºê¤Ï²Î¼ê¡¦¾¾ºê¤·¤²¤ë¡Ê76¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢Àï¹ñÉð¾¡¦Ê¡ÅçÀµÂ§Ìò¡£ËÙ°æ¤ò½ü¤¯6¿Í¤¬Âç²Ï½é½Ð±é¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç²Ï¥É¥é¥ÞÄÌ»»65ºîÌÜ¡£¡ÈÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡ÉË¿Ã½¨Ä¹¤ò¼ç¿Í¸ø¡¢Àï¹ñÍðÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Îå«¤È´ñÀ×¤Î²¼¹î¾å¤òÉÁ¤¯¡£·»¡¦Ë¿Ã½¨µÈÌò¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡·ëÌÚ¤Ï2012Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18Ç¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²÷ÅðÀïÂâ¥ë¥Ñ¥ó¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼VS·Ù»¡ÀïÂâ¥Ñ¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢±Ç²è¤äÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¡£º£²ó¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤ò³ð¤¨¤¿¡£
¡¡±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿®Ä¹¤Î»°ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®¹§Ìò¡£²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À·»¡¦¿®Ãé¤È¤È¤â¤ËÅ·²¼°ìÅý¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£Éã¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤ê»Í¹ñ¤Ë±óÀ¬¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¡×¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡·ëÌÚ¤Ï¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÇÚÊý¤È¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡ÈËä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÎÇØ·Ê¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÉð¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿¥ÅÄ¿®¹§¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¤É¤ì¤À¤±¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚÊý¤È¤Î¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¿¥ÅÄ¿®¹§¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÒ¤¬·³»Õ¡¦¹õÅÄ´±Ê¼±ÒÌò¡¢¾®´Ø¤¬¿®Ä¹¤ÎÄ¹ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®ÃéÌò¡¢°ËÆ£¤¬Àï¹ñÉð¾¡¦²ÃÆ£À¶ÀµÌò¡¢¾¾ºê¤¬Àï¹ñÉð¾¡¦Ê¡ÅçÀµÂ§Ìò¡¢ËÙ°æ¤¬Àï¹ñÉð¾¡¦ÃÓÅÄ¹±¶½Ìò¡¢ÃöÄÍ¤¬Àï¹ñÉð¾¡¦ÂìÀî°ì±×Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¹â¶¶Í¥¹á»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¼Â¤Ïº£²óÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÂ¿¤¯¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»þ¤Ë¤½¤ì¼«ÂÎ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËèÇ¯Âç²Ï¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¯¡¢ÌÌÇò¤¯¡¢¤½¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¼Ú¤ê¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£