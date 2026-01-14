µí¤Î½é¶¥¤ê50Ëü±ßÄ¶¤Ç¤Î¼è°ú¤â¡¡Ç¯Ëö¤«¤é»Òµí²Á³Ê¤¬¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤ë¡¡·§ËÜ¸©ÂçÄÅÄ®
·§ËÜ¸©ÂçÄÅÄ®¤Î¸©²ÈÃÜ»Ô¾ì¤Ç¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤ÎÀ®µí¤Î¶¥¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1·î14Æü¤Ï¡¢Ìó150Æ¬¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¹õÌÓÏÂµí¤ä¥Û¥ë¥¹¥¿¥¤¥óµí¤Ê¤É¤¬1Æ¬¤º¤Ä¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µí¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Î¿ô»ú¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢50Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤Ï¡¢»ôÎÁÂå¤äÇ³ÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Ç¶¥¤ê²Á³Ê¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Ëö¤«¤é»Òµí¤Î²Á³Ê¤¬¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¡¢²þÁ±¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©ÃÜ»ºÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡ÏÂÅÄ¼¡Â§ÁÈ¹çÄ¹¡Ö»ôÎÁ¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢À¸»ºÇÀ²È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
½é¶¥¤ê¤Ë¤ÏÌó60¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢ÂÎ½Å¤ä·ìÅý¤Ê¤É¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¶¥¤êÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤ÏÀÖµí¤Î»Òµí¤Î½é¶¥¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
