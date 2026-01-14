IMP.¡¢HARIAS¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡¡±Æ»³ÂóÌé¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×»£±ÆÈëÏÃÌÀ¤«¤¹¡¡´ð½Ó²ð¤ÏËÌ»³¹¨¸÷¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¹ðÇò
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦IMP.¡Êº´Æ£¿·¡¢´ð½Ó²ð¡¢²£¸¶Íªµ£¡¢±Æ»³ÂóÌé¡¢¾¾°æÁÕ¡¢ÎëÌÚÂç²Ï¡¢ÄØÂÙ²æ¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØHARIASÌôÍÑ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¡¿·CMÈ¯É½²ñ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£»£±Æ¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿IMP.
¡¡HARIAS¤Ï15Æü¤«¤é¡¢IMP.¤Î³Ú¶Ê¡ÖCARAMEL¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡ÖI'm Perfect¡×¤ÊHARIAS¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆÏ¤±¤ëTVCM¡Ø¥±¥¢¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ç¡¢I'm Perfect¡×ÊÔ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£HARIAS¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈIMP.¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ÈËá¤È´¤«¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Æ»³ÂóÌé¤Ï²°¾å¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖµÕ¸÷¤ÇÉ÷¤â¶¯¤¯¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÊÝ¤Ä¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡´ð¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦ËÌ»³¹¨¸÷¤«¤é¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¡È¤â¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥¥á´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡È¤â¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÁÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤¬¤â¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊËÌ»³¤Î¡ËÈ¯¿®ÎÏ¤¬¤¨¤°¤¹¤®¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢CM¤ò¸«¤Æ¡Ö¡È¤â¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡É¤«¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
