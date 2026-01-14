°°²½À®»Ò²ñ¼Ò¤ËÇå½þÌ¿Îá55Ëü±ß¡¡½Ð¸þÀèÃµ¤·¤ÎÄ¹´ü´Ö¶¯À©¤Ï°ãË¡
¡¡½Ð¸þÀè¤ò¼«Ê¬¤ÇÃµ¤¹¤è¤¦Ä¹´ü´Ö¶¯À©¤µ¤ìÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢50ÂåÃËÀ¤¬¶ÐÌ³Àè¤Î°°²½À®¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë330Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ë°ãË¡¤ÊÂà¿¦´«¾©¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ55Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£13ÆüÉÕ¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤ÈÃËÀ¤Ï2011Ç¯¤ËÆþ¼Ò°Ê¹ß¡¢Æ±Î½¤ä¼è°úÀè¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ23Ç¯¤Ë¿Í»ö¼¼¼¼ÉÕ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÃËÀ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×³°¤Î½Ð¸þÀè¤äÅ¾ÀÒÀè¤òÃµ¤¹¤è¤¦Ì¿Îá¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç°ÛÆ°Àè¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃæÌîÅ¯ÈþºÛÈ½´±¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¤Ï¿¼¹ï¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¿Í»ö¼¼¼¼ÉÕ¤Ø¤Î°ÛÆ°¤Ï°ãË¡¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£