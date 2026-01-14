¡ÖË¿Ã·»Äï¡×ÃíÌÜ¤Î·³»Õ¡¦¹õÅÄ´±Ê¼±ÒÌò¤ÏÁÒÍªµ®¡ª½éÂç²Ï¤ÇÂçÌò¡Ö¸÷±É¡×ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¡¦¿ûÅÄ¾Úö¤ÈÎ¾Ê¼±Ò¶¥±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÁÒÍªµ®¡Ê26¡Ë¤¬Å·ºÍ·³»Õ¡¦¹õÅÄ´±Ê¼±ÒÌò¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·14Æü¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2014Ç¯¤ÎÂç²Ï¡Ö·³»Õ´±Ê¼±Ò¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Àï¹ñÉð¾¡£ÁÒ¤ÏÂç²Ï½é½Ð±é¤Ë¤·¤ÆÂçÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡ÖÎò»Ë¤¢¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤ê¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Á°Æü13Æü¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ç¹õÅÄ´±Ê¼±ÒÌò¤Î¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤òÍ½¹ð¡£¤½¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤«¤éÁÒ¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢»ëÄ°¼ÔÅªÃæ¤Î·Á¤Ë¡£ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¡Ê32¡Ë±é¤¸¤ëÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤È¤Î¡È·³»ÕÂÐ·è¡É¡ÈÎ¾Ê¼±Ò¡ÊÆóÊ¼±Ò¡Ë¶¥±é¡É¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç²Ï¥É¥é¥ÞÄÌ»»65ºîÌÜ¡£¡ÈÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡ÉË¿Ã½¨Ä¹¤ò¼ç¿Í¸ø¡¢Àï¹ñÍðÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Îå«¤È´ñÀ×¤Î²¼¹î¾å¤òÉÁ¤¯¡£·»¡¦Ë¿Ã½¨µÈÌò¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÁÒ¤Ï19Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¡£ºòÇ¯ÅÙÁ°´ü¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç2²óÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¼ã¾¾¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Î¹âÃÎ¿·Êó»þÂå¤ÎÆ±Î½µ¼Ô¡¦´äÀ¶¿å¿®»ÊÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿¤Î¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡º£²óÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Î¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤È¤Ê¤ë·³»Õ¡¦¹õÅÄ´±Ê¼±ÒÌò¡£¿¥ÅÄ¤ÈÌÓÍø¤ÎÀªÎÏÁè¤¤¤ÎÁ°Àþ¡¦ÇÅËá¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾Éô¡Ë¤Ç¾®»û²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½¨µÈ¤¬ÇÅËá¹¶Î¬¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Î¨Àè¤·¤Æ½¨µÈ¤ÎÇÛ²¼¤ËÆþ¤ë¡£µ©Âå¤Î·³»Õ¡¦ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤ËÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡ÁÒ¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¯Á°¤«¤é¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÇÒ¸«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤¢¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤ê¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç²Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¿´¶¡£¡ÖÅ·ºÍ·³»Õ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤µ¤æ¤¨Ìî¿´¤ò»ý¤ÄÈà¤¬¤É¤¦ÂçÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤Î¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´±Ê¼±Ò¤ò´Ñ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÃæ¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¡£¿·¤¿¤Ê´±Ê¼±ÒÁü¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿·¥¥ã¥¹¥È7¿Í¤ÎÈ¯É½¡£¾®´ØÍµÂÀ¤¬¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®ÃéÌò¡¢·ëÌÚÞæÀ±¤¬¿®Ä¹¤Î»°ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®¹§Ìò¡¢°ËÆ£¸¾¤¬Àï¹ñÉð¾¡¦²ÃÆ£À¶ÀµÌò¡¢¾¾ºêÍ¥µ±¤¬Àï¹ñÉð¾¡¦Ê¡ÅçÀµÂ§Ìò¡¢ËÙ°æ¿·ÂÀ¤¬Àï¹ñÉð¾¡¦ÃÓÅÄ¹±¶½Ìò¡¢ÃöÄÍ·òÂÀ¤¬Àï¹ñÉð¾¡¦ÂìÀî°ì±×Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡7¿ÍÃæ¡¢ËÙ°æ¤ò½ü¤¯6¿Í¤¬½éÂç²Ï¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¡£¹õÅÄ´±Ê¼±ÒÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶Í¥¹á»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ÖÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤«¤é¡ÈÃ¯¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡É¤È¤Î¤ªÀ¼¤òÂ¿¤¯Äº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç²æ¡¹¤¬¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÒÍªµ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Éý¹¤¤ÌòÊÁ¡¢´¶¾ð¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´±Ê¼±ÒÁü¤È¡¢´ûÈ¯É½¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó±é¤¸¤ëÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤È¤Î·³»ÕÂÐ·è¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£