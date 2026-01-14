¾¾°æÁÕ¡Ö°ìÈé¤à¤±¤¿IMP.¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡×HARIAS¿·CMÈ¯É½²ñ
7¿ÍÁÈÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×IMP.¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Ç¡¢¡ÖHARIASÌôÍÑ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ¤ÎCM½Ð±é¤À¤¬¡¢º´Æ£¿·¡Ê25¡Ë¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤HARIAS¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊCM¡×¤È¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏIMP.¤Î³Ú¶Ê¡ÖCARAMEL¡×¤òºÎÍÑ¡£¡Öº£²ó½é¤á¤Æ¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´°À®¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÎëÌÚÂç²Ï¡Ê27¡Ë¤Ï¡Öº£²ó¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¥Ó¥ë¤ÎÉ÷·Ê¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥À¥ó¥¹¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡×¤È¼«¿®¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¾°æÁÕ¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥À¥ó¥¹¤·¤¿¤â¤Î¤¬CM¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÈé¤à¤±¤¿IMP.¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¤Ï¡Ö¤³¤ÎCM¤òµ¡¤Ë¡¢HARIAS¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£