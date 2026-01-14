¡Ø¥Ç¡¼¥È¡ÁÎø¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤·¤é¡Á¡Ù¤Ï¤Ê¤¼¡ÖµÓËÜ²È¡¦¸ÅÂôÎÉÂÀ¤Î·æºî¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡¡¡È¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î·î9¡É¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¡üÅß¥É¥é¥ÞÃíÌÜ¤Î¿·ºî¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ5ËÜ¤È¤¤¤¦Ì±ÊüºÇÂ¿¤Î¥É¥é¥ÞÏÈ¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£ÅßºÇ¤âÁ°É¾È½¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù(14Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á)¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Æ±ºî¤ÏÈ¿Ä®Î´»Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢Á°É¾È½¤¬¹â¤¤ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¸ÅÂôÎÉÂÀ¤ÎµÓËÜºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¸ÅÂô¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥Ï¥¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º(¥Õ¥¸·Ï)¡¢¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù(¥Õ¥¸·Ï)¡¢¡ØÎëÌÚÀèÀ¸¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï)¡¢¡Ø³°»ö·Ù»¡¡Ù(NHKÁí¹ç)¡¢¡Ø¥´¥ó¥¾¥¦ ÅÁÀâ¤Î·Ç¼¨¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¡¢¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È ¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¡Ù(Prime Video¡¢NHK)¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎµÓËÜ²È¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï2015Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ç¡¼¥È¡ÁÎø¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤·¤é¡Á¡Ù(¥Õ¥¸·Ï¡¢FOD¤ÇÇÛ¿®Ãæ)¡£·î9¥É¥é¥ÞÁ´À¹´ü¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤à¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï°Û¿§¿Ô¤¯¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤É¤ó¤Ê¸«¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¡¢¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¦ÌÚÂ¼Î´»Ö¤¬·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ø¥Ç¡¼¥È¡ÁÎø¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤·¤é¡Á¡Ù(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¿¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó
¡ûÍý²ò¤·Æñ¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¶ËÃ¼¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë
·î9¥É¥é¥Þ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Îø°¦¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¶°Û¿§ºî¡£´ðËÜÅª¤ËÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ï¥á¥¤¥ó¤ÎÃË½÷¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤¬¡¢Åöºî¤Îé®²¼°Í»Ò(°É)¤ÈÃ«¸ý¹ª(Ä¹Ã«ÀîÇî¸Ê)¤ÏÃ¯¤â¤¬Íý²ò¤·Æñ¤¤Îø°¦ÉÔÅ¬¹ç¼Ô¤ÎÊÑ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
°Í»Ò¤Ï¥ß¥êÃ±°Ì¤Î¸íº¹¤â¤è¤·¤È¤·¤Ê¤¤¶¯Îõ¤Ê¡Ö¥ê¥±¥¸¥ç¡×¤ÇÍ»ÄÌ¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤·øÊª¥¥ã¥é¡£°ìÊý¤Î¹ª¤Ï¡Ö¹âÅùÍ·Ì±¡×¤È¾Î¤·¤Æ°ìÀÚ¤ÎÏ«Æ¯¤òµñÈÝ¤·¡¢Ã¯¤«¤Ë´óÀ¸¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¥À¥á¿Í´Ö¥¥ã¥é¡£¤É¤Á¤é¤âÅÙ¤Î²á¤®¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¡¢º§³è»Ô¾ì¤Ç¤Ï¸ºÅÀºàÎÁ¤À¤é¤±¤ÇÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¿ÍÊÁ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¤ë¸ÅÂô¤é¤·¤¤»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤è¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢°Í»Ò¤ÎÉã¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤¿¾¾½ÅË¤Ï¡ÖÊÑÂÖ¥³¥ó¥Ó¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤â½øÈ×¤Ï¡Ö¥¤¥í¥â¥Î¤Î¥é¥Ö¥³¥á¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¶ËÃ¼¤ÊÊÐ¶þ¤µ¤ò¾Ð¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬½ù¡¹¤Ë°¦¤ª¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
°Í»Ò¤Î¸ý¤òÆÍ¤½Ð¤·¤¿¥¢¥Ò¥ë¸ý¡¢¹ª¤Î¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥×¥Ð¡¼¥ó¡¢¸¶Àá»Ò¡¢ÊöÉÔÆó»Ò¡¢¥á¡¼¥Æ¥ë¤òÂ¤·¤Æ4¤Ç³ä¤Ã¤¿½÷À¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥â¥Ö¤Ç¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¾Ð¤¤¤É¤³¤í¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢°ìÊý¤Ç¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¢º§³è¡¢¾¯»Ò²½¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê»Â¤ëÆÇ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿µÓËÜ¤Ï¸ÅÂô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£Í½ÄêÄ´ÏÂ¤ò¤è¤·¤È¤·¤Ê¤¤ºîÉ÷¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Í¤À¤±¤Ë¡¢³ÆÏÃ¡¦Á´ÂÎ¤È¤â¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
½é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥È¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢Àµ·î¤Î¿ÆÂ²´é¹ç¤ï¤»¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤È·ëÇ¼¡¢ÃÂÀ¸Æü¡Ä¡Ä³ÆÏÃ¤½¤ì¤¾¤ì¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ½ªÏÃ¡£Ã±¤Ë¡Ö2¿Í¤¬·ë¤Ð¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å³Ý¤±¤ÈÉúÀþ²ó¼ý¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤ë°µ´¬¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡£
¡üº£¤ò¤È¤¤á¤¯¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ
ºÇ½ªÏÃ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·î9¥É¥é¥Þ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Îø°¦»ê¾å¼çµÁ¤ò¥¤¥¸¤ê¡¢²õ¤·¤¿¤È»×¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¤É¤ÎºîÉÊ¤è¤ê¤âÎø¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÎ¥¤ìµ»¡£ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î¿¶¤êÉý¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¸Â¤é¤º39Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä·î9¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»Í³Ñ´Ø·¸¤È¤Ê¤ëÏÉÈøË(ÃæÅçÍµæÆ)¤ÈÅçÅÄ²Â¿¥(¹ñÃçÎÃ»Ò)¡¢°Í»Ò¤ÎÉã¡¦é®²¼½ÓÍº(¾¾½ÅË)¤È¹ª¤ÎÊì¡¦Ã«¸ýÎ±Èþ(É÷¿á¥¸¥å¥ó)¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾ï¼±¿Í¤ÇÎø°¦Å¬¹ç¼Ô¡£Îø°¦ÉÔÅ¬¹ç¼Ô¤Î°Í»Ò¤È¹ª¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤âËüÁ´¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë°Í»Ò¤ÎÊì¤Ç¸Î¿Í¤Îé®²¼¾®Ìë»Ò(ÏÂµ×°æ±Ç¸«)¤¬Í©Îî¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥¥ã¥é¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÇÍ×ÃíÌÜ¤Ï¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¡£¤Þ¤¿¡¢°Õ³°¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿»°ÁÒçýÆà¤È»ûÅç¿Ê¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇòÀÐ²ÃÂå»Ò¤âÂ¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¡£
µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤È±éµ»¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¶¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡Ö¤Õ¤ê¤à¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Èchay¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤âºîÉÊ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÀ¤Çµ»½ÑÅª¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Ë°ìµ¤¸«¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤³¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ïµ®½Å¤Ç¤¢¤ê¡¢½ªÎ»È¾Ç¯¸å¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ç¡¼¥È¡ÁÎø¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤·¤é¡Á2015²Æ ÈëÅò¡Ù¤â¹¥É¾¡£¤½¤ì¤«¤é10Ç¯¤¬²á¤®¤¿º£¤âÂ³ÊÔ¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ì¾ºî¤Î¾Ú¤·¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤À¤±¤Çµ¨Àá¤´¤È¤ËÌó40ºî¡¢±ÒÀ±ÇÈ¤äÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÇ¯´Ö200ºîÁ°¸å¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈ¯Ã£¤ÇÁý¤¨Â³¤±¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎáÏÂ¤Îº£¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¸½ºß¤Îµ¨Àá¤äÀ¤Áê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²áµîºî¤ò¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¦ÌÚÂ¼Î´»Ö¤¬¿ï»þ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÚÂ¼Î´»Ö ¤¤à¤é¤¿¤«¤· ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢·ÝÇ½¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ë·î30ËÜ¤Î¥³¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈãÉ¾ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£¼èºàÎò2000¿ÍÄ¶¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀìÌç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¡ÖÄ°¤µ»¡×84¡Ù¤Ê¤É¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
