¥¨¥Õ¥µ¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡¢CXL¥á¥â¥ê¥×¡¼¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¡ÖPRIMERGY CDI V2¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¥¨¥Õ¥µ¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Ï1·î13Æü¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î½ÀÆð¤Ê¹½À®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡ÖPRIMERGY CDI¡Ê¥×¥é¥¤¥Þ¥¸¡¼¡¡¥·¡¼¥Ç¥£¡¼¥¢¥¤¡Ë¡×¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖPRIMERGY CDI V2¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎCXL¥á¥â¥ê¥×¡¼¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òPRIMERGY RX2530 / 2540 M8¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë Xeon 6 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡Ë¤È¡¢PRIMERGY RX1440 / 2450 M2¡ÊÂè5À¤Âå AMD EPYC ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡Ë¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
CDI¡ÊComposable Disaggregated Infrastructure¡Ë¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¯¥í¡¼¥É¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¹½À®¤ò¹½ÃÛ¡¦ÊÑ¹¹¡¦²òÂÎ¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡£ÁÏÌô¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤äÀ¸À®AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëAI³Ø½¬ÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢GPU¤äSSD¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥×¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¶¦Í²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î²ÔÆ¯Î¨¸þ¾å¤ÈÍ¸ú³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ø¤Î²á¾êÅê»ñ¤ÎÍÞÀ©¤ä¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Îºï¸º¤Ë¤è¤ê¡¢TCO¡ÊTotal Cost of Ownership¡§Áí½êÍ¥³¥¹¥È¡Ëºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¡ûCXL¥á¥â¥ê¥×¡¼¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Î¼Â¸½
CXL¥á¥â¥ê¤ò¥×¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¶¦Í¥ê¥½¡¼¥¹¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ØÄê¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ð¤ËÉ¬Í×ÎÌ¤Î¥á¥â¥ê¤ò³ä¤êÅö¤Æ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£½¾Íè¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÏÍÆÎÌ¤ËÌµÂÌ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¥á¥â¥ê¤Î²ÔÆ¯Î¨¤ò¹â¤á¡¢¥á¥â¥êÁíÍÆÎÌ¤ÎºÇÅ¬²½¤ä¥µ¡¼¥ÐÂæ¿ô¤Îºï¸º¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥â¥êÍÆÎÌÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¤è¤ê¥µ¡¼¥Ð¡¢1ÂæÅö¤¿¤ê¤ÎVM¡Ê²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¡§Virtual Machine¡Ë¼ýÍÆÎÏ¤â¸þ¾å¤¹¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë½¾Íè¥â¥Ç¥ë¡Ê¡ÁV1.1¡Ë¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëGPU¤äSSD¤Ê¤É¤ÎI¡¿O¥ê¥½¡¼¥¹¥×¡¼¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥×¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£Æ±µ¡Ç½¤ÏRed Hat¼Ò¤ÎRedhat Enterprise Linux 10¤ª¤è¤ÓSUSE¼Ò¤ÎSUSE Linux Enterprise Server 16´Ä¶¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë¡£
¡û¸÷¥±¡¼¥Ö¥ëÀÜÂ³¤Ë¤è¤ë¥Î¡¼¥É´Ö¤Î¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°µ÷Î¥±äÄ¹
¡ÖPRIMERGY CDI V2¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥É´Ö¤ò¸÷¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¡Ê¡ÁV1.1¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¿¥ë¥±¡¼¥Ö¥ëÀÜÂ³¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥É´ÖºÇÄ¹ÀÜÂ³Ä¹2¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆ±°ì¥é¥Ã¥¯Æâ¤Ç¤Î¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸÷¥±¡¼¥Ö¥ëÀÜÂ³¤Ë¤è¤ê¥Î¡¼¥É´ÖºÇÄ¹ÀÜÂ³Ä¹¤¬30¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥Ã¥¯´Ö¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡ûÌ¤»ÈÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÅÅ¸»¥ª¥Õµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã
½¾Íè¥â¥Ç¥ë¡Ê¡ÁV1.1¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥×¡¼¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¤¦¤ÁÈó²ÔÆ¯¤Î¤â¤Î¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤Î¾ÃÈñ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖPRIMERGY CDI V2¡×¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÅÅ¸»¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖPRIMERGY CDI V2¡×¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥Èºï¸º¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
