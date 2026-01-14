Photo: ¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó

¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤ÎKeychron¤È¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖNape Pro¡×¡£

ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢Áí¹ØÆþ³Û¤Ï3²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µ­Ï¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£

È¯ÇäÁ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´üÂÔÃÍ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥«¥ó¥¹¥È¾õÂÖ¤Ç¤¹¡ª

³¤¤òÄ¶¤¨¤ÆCES½ÐÅ¸¡¢¤½¤·¤Æ¡Ä

¤³¤ÎNape Pro¤ÎºÇ¿·»îºîµ¡¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿CES 2026¤Ë¤Æ¡¢Keychron¥Ö¡¼¥¹¤Ç½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤¢¤ï¤»¤ÆKeychron¤Î¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤âÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËNape Pro¤Î³×¿·À­¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼ê¥Æ¥Ã¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTom's Hardware¡×¤¬¡¢CES 2026¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆNape Pro¤òÁª½Ð¡£Á´18¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸«»ö¡ÖBest Mouse¡×¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª

The Verge¤äYanko Design¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎCES¤ÇÃíÌÜ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Keychron¤ÎCEO¡¢Nick Xu»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î½Ð²Ù¤Ï2026Ç¯4·î¡Á5·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°Å¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£

À¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿¡ÖºÇ¹â¤Î¥Þ¥¦¥¹¡Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¡Ë¡×¤¬¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È¾¯¤·¡£

¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¼êÁ°¤ËÃÖ¤¯¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²£¤ËÅº¤¨¤ë¤«¡Äº£¤«¤é¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª

GIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ
1,650±ß
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR

source: Instagram, Tom's Hardware