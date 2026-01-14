²»¼Á¤ÏÁÝ½ü¤«¤é¡£Apple¸ø¼°¤¬AirPods Pro¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½ç¤ò²òÀâ
2025Ç¯10·î27Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼êÆþ¤ì¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Èºî¶È»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡ËÀ½ÉÊ¤Î»È¤¤Êý¤äÊØÍø¤Êtips¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëApple¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡¢¡ÖAirPods Pro 2¤Þ¤¿¤ÏAirPods Pro 3¤Î¥á¥Ã¥·¥åÉô¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡×¤ÎHow toÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏËèÆü»È¤¦¥¤¥ä¥Û¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾ï¤ËÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÝ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£AirPods Pro 2¤Þ¤¿¤ÏAirPods Pro 3¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢Apple¸ø¼°¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤ÎÆ°²è¤¬¤¤Ã¤È»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ã¥·¥åÉô¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ë»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢Á´Éô¤Ç6ÅÀ½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦PEG-6¡Ê¥«¥×¥ê¥ë»À/¥«¥×¥ê¥ó»À¡Ë¥°¥ê¥»¥ê¥ë¤ò´Þ¤à¥ß¥»¥é¡¼¥¦¥©¡¼¥¿¡¼
¡¦¾øÎ±¿å
¡¦ÌÓÀè¤Î½À¤é¤«¤¤»Ò¶¡ÍÑ»õ¥Ö¥é¥·
¡¦¾®¤µ¤Ê¥«¥Ã¥×¡ß£²
¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë
PEG-6¡Ê¥«¥×¥ê¥ë»À/¥«¥×¥ê¥ó»À¡Ë¥°¥ê¥»¥ê¥ë¤ò´Þ¤à¥ß¥»¥é¡¼¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Apple¤Ï¥Ó¥ª¥Ç¥ë¥Þ¤ä¥Ë¥å¡¼¥È¥í¥¸¡¼¥Ê¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤òÎã¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËAmazon¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ª¥Ç¥ë¥Þ¤Î¤â¤Î¤À¤ÈÌó1,300±ß¡Ê100ml¡Ë¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»õ¥Ö¥é¥·¤Ç¤³¤¹¤Ã¤Æ¤ª¼êÆþ¤ì¤Ç¤¤ë¥á¥Ã¥·¥åÉô¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÎÐ¿§¤Î´Ý¤Ç°Ï¤Ã¤Æ¤¢¤ëÉôÊ¬¤Î¤³¤È¤Ç¡¢AirPods Pro 2¤Ï3¥«½ê¡¢AirPods Pro 3¤À¤È4¥«½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AirPods Pro 2¤Þ¤¿¤ÏAirPods Pro 3¤Î¥á¥Ã¥·¥åÉô¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Î¼ê½ç¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤òËÜÂÎ¤«¤é¼è¤ê³°¤¹¡£
¢ÌÓÀè¤¬´°Á´¤Ë¿»¤ëÎÌ¤Î¥ß¥»¥é¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ò¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ»õ¥Ö¥é¥·¤ò¿»¤±¤ë¡£
£¥á¥Ã¥·¥åÉô¤ò¾å¸þ¤¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë»õ¥Ö¥é¥·¤ÇÌó15ÉÃ´Ö¥á¥Ã¥·¥åÉô¤ò¤³¤¹¤ë¡£
¤¤³¤¹¤Ã¤¿¥á¥Ã¥·¥åÉô¤ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤¼è¤ë¡£
¡¡¢¡Á¤¤Î¼ê½ç¤ò¹ç·×3²ó·«¤êÊÖ¤·¤¿¤é¡¢Àö¾ôÀ®Ê¬¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¥¤Ø
¥»õ¥Ö¥é¥·¤ÎÌÓÀè¤ò¾øÎ±¿å¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¤¹¤°¡£
¦¥á¥Ã¥·¥åÉô¤ò¾å¸þ¤¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢ºÆ¤Ó±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë»õ¥Ö¥é¥·¤ÇÌó15ÉÃ´Ö¥á¥Ã¥·¥åÉô¤ò¤³¤¹¤ë¡£
§¤³¤¹¤Ã¤¿¥á¥Ã¥·¥åÉô¤ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤¼è¤ë¡£
¨2»þ´Ö°Ê¾åÃÖ¤¤¤Æ´°Á´¤Ë´¥¤«¤¹¡£
©´°Á´¤Ë´¥¤¤¤¿¤é¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¼êÆþ¤ì½ªÎ»¡£
¥á¥Ã¥·¥åÉô¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²»¤ÎÄ°¤³¤¨Êý¤â¤¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¤È¤â»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ëºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Source: YouTube (1,2), Amazon