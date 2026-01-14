¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎËüÇ½ÆâÌî¼ê¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤¬WBCÊÆ¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¡¡ºòµ¨¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÎòÂåºÇÂ¿30°ÂÂÇ
¢¡ ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó³èÌö¤Î¡È¤ªº×¤êÃË¡É¤¬WBC½é»²Àï
¡¡¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬º£Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤È¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡¢Æ±ÂåÉ½¤Î¸ø¼°X¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡MLB6Ç¯ÌÜ¤Î¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤Ï2023Ç¯¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢2024Ç¯¤«¤éÆâÌî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î157»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.277¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.711¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.411¡¢OPS.977¤ÈÂç³èÌö¤ò¼ý¤á¡¢Ã±°ì¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó30°ÂÂÇ¤ÎÎòÂåºÇÂ¿µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£µåÃÄ32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤ÏÆâÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºòµ¨¤Ï»°ÎÝ¤È¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î2ÉôÌç¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¡£¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤é¤òÍÊ¤¹¹ë²Ú¤ÊÆâÌî¿Ø¤ËËüÇ½Ìî¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£