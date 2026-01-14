¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡Ø¥«¥«¥ª & ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª ÃÍÃÊ¡¦¥«¥í¥ê¡¼¡¦¤ª¤¹¤¹¤á¥«¥¹¥¿¥à¤â¾Ò²ð
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢1·î14Æü¤è¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè1ÃÆ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥«¥«¥ª & ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤È¡Ø¥«¥«¥ª ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡Ù¤Î2ÉÊ¡£¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»î°û²ñ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ºî¡Ø¥«¥«¥ª & ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£?
¡Ø¥«¥«¥ª & ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù(Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß/»ý¤Áµ¢¤ê717±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ730±ß)
º£Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ê¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥«¥«¥ª¤ò¼çÌò¤È¤·¤¿2¤Ä¤Î¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥«¥«¥ª & ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤Ë¤´¤í¤Ã¤È²ÌÆù¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼²ÌÆù¤¬Éß¤«¤ì¡¢¥«¥«¥ª¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥·¥í¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥«¥«¥ª¥Ù¡¼¥¹¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¥³¥é¥à¡¼¥¹¤È±ð¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¥Ù¥ê¡¼¥°¥é¥µ¡¼¥¸¥å¥½¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥«¥«¥ª¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¤¤¤¦´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¥«¥«¥ª¤Î¿¼¤ß¤È¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë´Å¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼²ÌÆù¤â¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤¿¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥·¥í¥Ã¥×¤â¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤º¡¢¥«¥«¥ª¤Î¿¼¤ß¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
ìÔÂô¤Ê¤Û¤É¥«¥«¥ª¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ø¥«¥«¥ª & ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿©´¶¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢É¹¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥«¥«¥ª & ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Ï¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤¯¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥«¥«¥ª & ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï?
¡Ø¥«¥«¥ª & ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡¢Tall¥µ¥¤¥º¤Ç371kcal¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥«¥«¥ª & ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï?
¡Ø¥«¥«¥ª & ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤Ç¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç730±ß¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç617±ß¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥«¥«¥ª & ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ï?
¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥·¥ç¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã(+55±ß)¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥ë¥¡¼¤Ê´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¥·¥í¥Ã¥×¤òÄÉ²Ã¡Ê+55±ß¡Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ£ÊÑ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥·¥È¥é¥¹²ÌÆù¤òÄÉ²Ã(+110±ß)¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È·ö²Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥·¥ç¥³¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥«¥«¥ª & ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï?
¡Ø¥«¥«¥ª & ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢1·î14Æü(¿å)¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¡Ø¥«¥«¥ª ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡Ù¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£?
¡Ø¥«¥«¥ª ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡Ù(Hot¤Î¤ß /»ý¤Áµ¢¤ê Short 599±ß / Tall 638±ß/ Grande 682±ß / Venti 726±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ Short 610±ß / Tall 650±ß / Grande 695±ß / Venti 740±ß)
¡Ø¥«¥«¥ª ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡Ù¤Ï¡¢¤Û¤í¶ì¤¯¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥«¥ª¥½¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò½Å¤Í¤¿¥é¥Æ¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¥·¥ç¥³¥é¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¥«¥«¥ª¥½¡¼¥¹¤È¥·¥§¥¤¥Ö¥«¥«¥ª¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¸ý°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¥·¥ç¥³¥é¥à¡¼¥¹¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍÏ¤±½Ð¤·¡¢¥«¥«¥ª¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤´Å¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥·¥§¥¤¥Ö¥«¥«¥ª¤¬¡¢°û¤à¤¿¤Ó¤Ë¤Û¤í¤ê¤ÈÊø¤ì¡¢¥Ó¥¿¡¼¤ÊÍ¾±¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§ ¥â¥«¤Ë¶á¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥«¥ª¤Î±ü¿¼¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤è¤ê¾å¼Á¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤»þ¤ä¡¢Ë»¤·¤¤»þ´Ö¤Î¹ç´Ö¤Î¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥«¥«¥ª ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï?
¡Ø¥«¥«¥ª ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡¢Tall¥µ¥¤¥º¤Ç404kcal¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥«¥«¥ª ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï?
¡Ø¥«¥«¥ª ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹çShort 610±ß / Tall 650±ß / Grande 695±ß / Venti 740±ß¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹çShort 599±ß / Tall 638±ß/ Grande 682±ß / Venti 726±ß¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥«¥«¥ª ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ï?
¡Ø¥«¥«¥ª ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ï¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤ËÊÑ¹¹(+55±ß)¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥í¥ó¥É¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ËÊÑ¹¹(0±ß)¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤è¤ê¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥«¥«¥ª ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï?
¡Ø¥«¥«¥ª ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢¡Ø¥«¥«¥ª & ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯1·î14Æü(¿å)¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¤´Ë«Èþ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì
¡Ø¥ë¥Ó¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ù(»ý¤Áµ¢¤ê 609±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ 620±ß)
Æ±Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥à¡¼¥É¤ò¹â¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥ë¥Ó¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ù¤Ï¡¢¥Ù¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¤´Ë«Èþ´¶ËþºÜ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
À¸ÃÏ¤È¥ë¥Ó¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¤Î´Ö¤Ë¥«¥·¥¹¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤¸¤å¤ï¤ê¤È¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥Ó¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¤Î¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥«¥ª¤¬¼çÌò¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡£¤½¤Î¿¼¤¯¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¶¦¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÈÀî²ÆÀ¡ ¤è¤·¤«¤ï¤«¤¹¤ß ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤ÏOL¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢Èþ¿©¡¢¿É¤¤¤â¤Î¡Ä¡Ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶½Ì£¤òµ»ö¤È¤·¤ÆÅê¹ÆÃæ¡£ instagram : kassunne67 ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
