¡ÚÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÃ×½ý¤ÇÂáÊá¡Û20ÂåÈï³²½÷À¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤¿30ÂåÃË¤Î¡È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É
µ¢ÂðÅÓÃæ¤Î½÷À¤Î¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ä
ÀÐ¿À°æ½ð¤Î¸îÁ÷¸ý¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ÃË¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢°ì½Ö¡¢°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌÜ¤ò¸«³«¤¡¢¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¡Ç25Ç¯12·î24Æü¡¢·Ù»ëÄ£ÀÐ¿À°æ½ð¤Ï¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤20Âå½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎµÜÃÏ½áÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÃÏÍÆµ¿¼Ô¤Ï12·î11Æü¤Î¿¼Ìë¡¢ÎýÇÏ¶èÆâ¤ò£±¿Í¤Çµ¢ÂðÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿½÷À¤Î¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¡¢ÆÍÁ³¡¢¸å¤í¤«¤éÊú¤¤Ä¤¤¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ó¡¢Áö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¡¢ÂÎ¤Î°ìÉô¤òÃÏÌÌ¤ËÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½÷À¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤éµÜÃÏÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µÜÃÏÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
12·î26Æü¤ÎÄ«£¸»þ¤´¤í¡¢µÜÃÏÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿ÈÊÁ¤ò¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
ÀÐ¿À°æ½ð¤Î¸îÁ÷¸ý¤«¤é¸½¤ì¤¿µÜÃÏÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£ÅÙ¤Ï°ìÅ¾¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡´±¤Ë²¿¤«ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢¸îÁ÷¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£µÜÃÏÍÆµ¿¼Ô¤Î¿¦¶È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥é¥Ã¤È¤·¤¿ÂÎ·¿¤Ë´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¡¢¤½¤·¤Æ½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
µÜÃÏÍÆµ¿¼Ô¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ¤Ç10Ê¬¤Û¤É¡¢²ÈÄÂÌó10Ëü±ß¤ÎßÏÞ¯¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¿Í¤«¤É¤¦¤«¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÆ±¤¸³¬¤Î¿Í¤È¤â¡¢·Ú¤¯²ñ¼á¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤«ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ä¼«Å¾¼ÖÃÖ¤¾ì¤Ê¤É¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
Â¾¤Î½»¿Í¤â¡¢¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¤È¤Û¤È¤ó¤É¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼þ¤ê¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢½»¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¿Í¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤Ë¸¼´ØÉÕ¶á¤Ë¥´¥ß¤¬ÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î12·î¤Ë¤Ï·Ù»¡¤¬²¿¤«¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤·¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀè·î¤ÎÃæ½Ü¤´¤í¡¢·Ù»¡¤¬¤³¤ÎÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯Ëö¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅðÆñ»ö·ï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÈÈ¹Ô¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿µÜÃÏÍÆµ¿¼Ô¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤Î¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Ìó£±½µ´Ö¸å¡¢Èï³²½÷À¤ÏµÜÃÏÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢µÜÃÏÍÆµ¿¼Ô¤¬ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Èï³²½÷À¤ÎÁ°¤ËºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤«¡¢¸½ºß¡¢ÁÜººÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
°ìÅÙ¤ÏÆ¨¤²¤ª¤ª¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£ÅÙ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¹Ô°Ù¤ËÅ¾¤¸¤¿µÜÃÏÍÆµ¿¼Ô¡£
ÈÈ¹Ô¤ÎÌÜÅª¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÁÜºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ