¡¡FCÅìµþ¤ÎMF°ÂºØñ¥ÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯2Éô¥ª¡¼¥ë¥Ü¡¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥é¡¼»á¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½êÂ°¤ÎFCÅìµþ¤Ï¡¢1·î4Æü¤ËMF°ÂºØñ¥ÇÏ¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢ÍâÆü¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿·Å·ÃÏ¤È¤·¤Æ°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ü¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥«¥ó¥Ý¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¥á¥é¡¼SD¤Ï¡Ö²¿¿Í¤«¤ÎÁª¼ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤ÈJ¥ê¡¼¥°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Î¤È¤³¤í¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È°ÂºØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥é¡¼»á¤ÏÆ±¹ñ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤ËMFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ëºÝ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿·ÐÎò¤¬¤¢¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°¤ò¡Ö¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤è¤¯¹ç¤Ã¤¿´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶½Ì£¿¼¤¤»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ÏÍ¥½¨¤ÊÆüËÜ¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤¹¤°¤Ë²¿¤«¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¸À¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥é¡¼SD¤À¤¬¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤«¤é°ÂºØ¤ò´Þ¤àÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë