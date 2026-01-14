Áª¼ê¤Î¿©»ö²ñ¤Ë¡Ö¥«¥º¤¬¤¤¤ë¡ª¡×¡¡¸µÂåÉ½¼é¸î¿À¤â¡Ä¹ë²Ú½¸·ë¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×
Ê¡Åç¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ë»°±ºÃÎÎÉ¤ä¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤é¤òÊä¶¯
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢J3¥ê¡¼¥°¤ÎÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÏÂç·¿Êä¶¯¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÉÍFC¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎGK¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤é¤òÊä¶¯¤·¤¿¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Áª¼êÃ£¤Ï¿©»ö²ñ¤Ç·ëÂ«¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡ÖX¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿!!¡¡º£Æü¤âÌÀÆü¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢26Ì¾¤ÎÁª¼êÃ£¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤È¾Æ¤ñ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÅºÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥«¥º¤âºÇ¸åÊý¤Ç±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¡£¡ÖÁá¤¯»î¹ç¤ß¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¤³¤ì¸«¤Æ²¿¤¬´ò¤·¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ê¤È¤³¡ª¡×¡Ö¥¥ó¥°¥«¥º¤È¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÀ¤³¦Àþ¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸å¤í¤Ë¥¥ó¥°¤¬¡ª¡×¡Ö¥«¥º¤¬¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¤§¥«¥º¤â¤¤¤ë¡×¡Ö¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÆ±¤¸³ø¤ÎÈÓ¤ò¿©¤¦Ãç´Ö¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë