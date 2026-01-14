20ºÐÆüËÜ¿Í¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÃÇ¤ë¡×¡¡18²¯±ß°Ê¾å¤ÇÍÆÇ§¤«¡Ä¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö·ÀÌóÀ®Î©¤òÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥óFW±ö³·ò¿Í¤Ë¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬´Ø¿´
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1ÉôNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ÎFW±ö³·ò¿Í¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤«¤é³ÍÆÀ¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À»æ¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¡¼¥Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢°ÜÀÒ¶â¤ÎÄó¼¨³Û¼¡Âè¤Ç¤Ïº£·îËö¤ËÀ®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±ö³¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Æþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¤Î2024Ç¯²Æ¤ËNEC¤Ø°ÜÀÒ¡£µ»ö¤Ç¤ÏºòÇ¯6·î¤Ë¤Ï450Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó8²¯3000Ëü±ß¡Ë¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢1Éô¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤êÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¡£Éé½ý¤ÎÄøÅÙ¤Ï·Ú¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤ÏÄ¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â±ö³¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢º£µ¨¤Ï´°Á´¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¸À¤¨¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±ö³¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¶â³Û¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇNEC¤Ï¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤·1000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó18²¯5000Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ´ü´Ö¤Î¸åÈ¾¤Ë·ÀÌó¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÆÃ¤Ë¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë±ö³¤¬Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç5Âç¥ê¡¼¥°¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë