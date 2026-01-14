¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡¡¸µÁÄ¥á¥¬¥Í¤Ã»Ò¥¢¥¤¥É¥ë¡¡º£Ç¯39ºÐ¤ÎÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥¢ー¥È
¡¡¡Ö¸µÁÄ¥á¥¬¥Í¤Ã»Ò¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»þÅì¤¡¤ß¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£ー¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯39ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈµÕ¸÷¤Î¤Ê¤«¤ÇÉâ¤«¤Ö·Ý½ÑÅª¤ÊÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç♡¡¡¤â¤Ã¤È¿Ê²½¤·¤Æ40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡ª¡¡ÂÎ¤â¿´¤â♡¡¡¤Þ¤º¤Ï¥µ¥ó¥¥åー¤Ê»þÅì¤¡¤ß¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡9·î¤Ç39ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¶ÑÀ°¤Î¼è¤ì¤¿¹õ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤óÂÎ·¿¡×¡ÖÁ´¤¯Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥¥ì¥¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö39ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â20Âå¥Ü¥Ç¥£ー¡×¡ÖºÐ¤Î½Å¤ÍÊý¤¬ÁÇÅ¨¤À¤«¤é¤Í¡×¡Ö¤Ë¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¡×¤È¶Ã¤¤È»¿¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¶Ú¥È¥ì¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£ー¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡»þÅì¤Ï2005Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ä¤ó¤¯¡é¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥á¥¬¥Í¤Ã»Ò¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ö¥ìー¥¯¡£¿ô¡¹¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£´Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÇËÉºÒ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ19Ç¯ÌÜ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
