µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡Ö½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡×¡¡¹¥µ¡°ï¤â¡Ä¸¥¿ÈÀ¤Ë¸½ÃÏ¹âÉ¾²Á¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×
¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥é¥ê¡¼¥¬¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢1·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥Ñ¥Ç¥ë¥ì¥¤¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¡¢¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ2-2¤Î¥É¥í¡¼¤ÎËö¡¢PKÀï¤Ç4-3¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤á¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNoticias de Gipuzkoa¡×¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¡¢¡Ö7¡×¤ÎºÎÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ï³«»Ï4Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë17Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾30Ê¬¤Ë¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¤Ë¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢±äÄ¹Àï¤Ç¤âPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥¸¥ã¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬PK¤ò·è¤á¤é¤ì¤º¡£±äÄ¹¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤â¥¨¥ê¥¢Æâ¤«¤éº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£·ë¶É¡¢»î¹ç¤Î·èÃå¤ÏPKÀï¤Ç¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥½¥·¥¨¥À¤¬4-2¤Ç¾¡Íø¡£µ×ÊÝ¤Ë¤Ï¥¥Ã¥«¡¼¤Î½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖNoticias de Gipuzkoa¡×¤Ï¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¡¢¿È¤òÊ´¤Ë¤·¡¢ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤Å¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£2-2¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ¤ÎÆ¯¤¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£²áµî3ÅÙ¤Î¹ñ²¦ÇÕÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë