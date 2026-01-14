¹â¤µ70cm ½Å¤µ14kg¡Ä´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ø»°»û¤Þ¤¤¤ê¡ÙÆÃÂç¤Î¡ÈÏÂ¤í¤¦¤½¤¯¡É¤òÊôÇ¼ ÃÏ¸µ¤ÎÏ·ÊÞ¤¬¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤ë
¡¡´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö»°»û¤Þ¤¤¤ê¡×¤òÁ°¤Ë¡¢ÆÃÂç¤ÎÏÂ¤í¤¦¤½¤¯¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯1·î15Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë»°»û¤Þ¤¤¤ê¤Ï¡¢3¤Ä¤Î»û¤ò½ä¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¡¢Àî±è¤¤¤ä»³Æ»¤ËÃÖ¤«¤ì¤ëÂç¾®35¤Î¡ÖÀãÁü¤í¤¦¤½¤¯¡×¤ËÌÀ¤«¤ê¤¬Åô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢14Æü¤Ï¹â¤µ70¥»¥ó¥Á¡¢½Å¤µ14¥¥í¤¢¤ëÏÂ¤í¤¦¤½¤¯¤¬Ä®Æâ4¤Ä¤Î»û¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÏ¶È200Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ¸µ¤ÎÏ·ÊÞ¤¬Ï¹¤òÅÉ¤ê½Å¤Í¤Æ¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹Ô»ö¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂåÉ½¼Ô¤é¤¬Àã¤Î»Ä¤ëÄ®¤òÊâ¤¡¢»û¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£