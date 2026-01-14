¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù4¤ÄÌÜ¤Î¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¡ª¡¡¥ï¥«¥ó¥À²¦¹ñ¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4ÅÐ¾ì
¡¡ 12·î18Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤«¤é4¤ÄÌÜ¤Î¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£¥ì¥Æ¥£¡¼¥·¥ã¡¦¥é¥¤¥È±é¤¸¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¿¥·¥å¥ê¡Ë¤ä¡¢¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯±é¤¸¤ë¥¸¥ã¥Ð¥êÂ²¤ÎÂ²Ä¹¥¨¥à¥Ð¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Æ¥Î¥Ã¥Á¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¦¥á¥Ò¥¢±é¤¸¤ë¥Í¥¤¥â¥¢¤é¥ï¥«¥ó¥À²¦¹ñ¤ÎÌÌ¡¹¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤ÇÂÔË¾¤ÎMCU»²²Ã¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¤Î°ì¿Í¡¢¥¨¥Ü¥ó¡¦¥â¥¹¡á¥Ð¥¯¥é¥Ã¥¯±é¤¸¤ë¥¶¡¦¥·¥ó¥°¡Ê¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¥à¥Ð¥¯¤È¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¤¬°®¼ê¡ª¡¡¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁüÂè4ÃÆ
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç3½µÏ¢Â³¤Ç¡¢ËÜºî¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ3¤Ä¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿ËÜºî¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾×·â¤ÎÉüµ¢¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÉÍë¿À¡É¥½¡¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Âè3ÃÆ¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤ËX-MEN¤«¤é¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼X¡¢¥Þ¥°¥Ë¡¼¥È¡¼¡¢¥µ¥¤¥¯¥í¥Ã¥×¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º·à¾ìºÇ¿·ºî¤Î¸ø³«¤ò»ý¤ÁË¾¤àÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ò°ìµ¤¤ËÊ¨¤«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇ®¶¸¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢4½µÌÜ¤Ë¤â¤µ¤é¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¸ø³«4½µÌÜ¤«¤é¾å±Ç»þ¤Ë·à¾ì¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¤À¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¿¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ç·»¤Ç¤¢¤ê¥ï¥«¥ó¥À¤Î²¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¦¥Á¥ã¥é¤Î»à¸å¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ÎÎÏ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥·¥å¥ê¤¬ÅÐ¾ì¡£±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÏÁ´¤Æ¼º¤Ã¤¿¡£²¦¤Ë¤ÏÌòÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£Ì±¤Îº²¤òÆ³¤¯¤³¤È¡£»ä¤Ë¤âÌòÌÜ¤¬¡×¤ÈÈà½÷¤Î³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Í¥¤¥â¥¢¤¿¤Á¥¿¥í¥«¥ó¤ÎÀï»Î¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥·¥å¥ê¤È¶¦¤Ë¥ï¥«¥ó¥À¤ÎÀï»Î¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤¿¥¨¥à¥Ð¥¯¤¬¡Ö¥ï¥«¥ó¥À¤Î¥¨¥à¥Ð¥¯²¦¤À¡×¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿Àè¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È´ä¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¸Ç¤Ê¿ÈÂÎ¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¤Î¥¶¡¦¥·¥ó¥°¤³¤È¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¡ª
¡¡¡Ö¥ä¥ó¥·¡¼ÄÌ¤ê¤Î¥Ù¥ó¤À¡×¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¨¥à¥Ð¥¯¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¡¢¥ï¥«¥ó¥À¤ÎÀï»Î¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤é¤·¤¤â¤Î¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿É½¾ð¤ÇÏÓ¤ò¶»¤ÎÁ°¤Ç¥¯¥í¥¹¤¹¤ë¡Ö¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¥·¥å¥ê¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢À¤³¦¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÈà¤é¤¬ÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤È¤Ï¡½¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¡¢¥ï¥«¥ó¥À¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Êª¸ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤è¤ê°ìÁØ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¡Ê2018¡Ë¡¢¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ç¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥ë¥Ã¥½·»Äï¤³¤È¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¡õ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¡£
¡¡¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù°ÊÍè¤ÎMCUÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥ç¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï½ª¤ï¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¡Ê¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¡Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤è¡£ËÍ¤¿¤Á¤òºÆ¤Ó¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀµ¤·¤¤Êª¸ì¡É¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¤Æ¤¬Ææ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¡£MCU¤ÎÎò»Ë¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ë¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼ÒÄ¹¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï25Ç¯´Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«Èó¸½¼ÂÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ëËÜºî¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÌó11¥õ·î¸å¡¢12·î18Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï¡¢12·î18Æü¤«¤éÆüÊÆÆ±»þ·à¾ì¸ø³«¡£
