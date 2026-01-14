¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¦Âè1»ÒÇ¥¿±¡¡2024Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤È·ëº§¡Ö½Ð»º¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢¤ÎºÇ¿·¥Õ¥©¥È
¡¡¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½©¤´¤í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤êÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¥¿±Ãæ¤ÎÆü¡¹¤ò²óÁÛ¤·¡¢¡Öº£¤Ï½Ð»º¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È´üÂÔ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡Ê¤È¤ê¤ó¤É¤ë ¤ì¤¤¤Ê¡Ë
1992Ç¯1·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢½Ð¿È¡£¥¢¥ß¥å¡¼¥º½êÂ°¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·½Ð±éºî¤Ë¡Ø¥ê¥¢¥ëµ´¤´¤Ã¤³¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¤ä¡ØÇ¤¶¢ÌîÏº¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£2024Ç¯1·î19Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÄ¾´²¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@toritori0123¡Ë
