±º°Â¤Î¤Þ¤Á¤ò¥¢¡¼¥È¤Ç¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡ª¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¡Ö±º°ÂéºÂç¥¢¡¼¥È¥¦¥£¡¼¥¯¡×Ï¢·ÈÅ¸¼¨

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¤Ï¡¢±º°Â»Ô¤ÈÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤¬Ï¢·È¤·¤¿¥¢¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö±º°ÂéºÂç¡×¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö±º°ÂéºÂç¥¢¡¼¥È¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ÎÏ¢·ÈÅ¸¼¨¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢¤Þ¤Á¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£

 

¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¡Ö±º°ÂéºÂç¥¢¡¼¥È¥¦¥£¡¼¥¯¡×Ï¢·ÈÅ¸¼¨

 

 

´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë

»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00

¾ì½ê¡§¥¢¥È¥ì¿·±º°Â 1F¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾´ÛÆâ

 

¡Ö±º°ÂéºÂç¥¢¡¼¥È¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢»ÔÌ±¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÇ¯¤ò¤«¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤­¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®²Ì¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Þ¤Á¤ò¤Î¤¾¤±¤Ð¡¢¤Ê¤Ë¤¬¸«¤¨¤ë¡©¡×¡£

¸«´·¤ì¤¿É÷·Ê¤Ë¥¢¡¼¥È¤È¤¤¤¦¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤°ÕÌ£¤äÈ¯¸«¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¤Ç¤Ï¡¢±º°Â¤Î¤Þ¤Á¤ò¥¢¡¼¥È¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹3¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

 

Field of Feast¡Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥£¡¼¥¹¥È¡Ë

 

¾ì½ê¡§1F ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹

¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§³ßÂ¼Éç¼Â¡ÜÏ¡ÞäË§¿Î¡Ü³ßÂ¼¸¦µæ¼¼

¤Õ¤À¤ó¤Ï¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÉ÷·Ê¤ò·úÃÛÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ»¡¤·¡¢¤½¤³¤Ë¿·¤¿¤Ê°ÕÌ£¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£

¤Þ¤Á¤ò´Ñ»¡¤·¡¢ÂÐÏÃ¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î¶õ´ÖÁõÃÖ¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£

 

¥¤¥¹ to ¥Ù¥ó¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È

 

¾ì½ê¡§1F ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹

¼«Ê¬¤Î¸½ºßÃÏ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¥¤¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤ì¤òµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¡Ö¾ì½ê¡×¤ØÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ç¤¹¡£

¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¤ä»ÔÆâ³Æ½ê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¬À©ºî¤·¤¿¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥¤¥¹¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

 

¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤ß

 

¾ì½ê¡§´ÛÆâ¡Ê1F¡Ë

¤«¤Ä¤Æ³¤¤À¤Ã¤¿ËäÎ©ÃÏ¡¦±º°Â¤Ë¡¢¡ÖÁÛÁü¤Î³¤¡×¤ò½Ð¸½¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£

2024Ç¯ÅÙ¤Ë»ÏÆ°¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó6,000¿Í¤Î»ÔÌ±¤¬»²²Ã¡£

Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¤Î´ÛÆâ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£

 

¤¤¤Ä¤â¤ÎÇã¤¤Êªµ¢¤ê¤äÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Õ¤ÈÂ­¤ò»ß¤á¡¢¥¢¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½»¤à¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¡£

¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¡Ö±º°ÂéºÂç¥¢¡¼¥È¥¦¥£¡¼¥¯¡×Ï¢·ÈÅ¸¼¨¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

