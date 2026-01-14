ÁÒÍªµ®¤¬¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¡Ö¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡£Î£È£Ë¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¿·¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡ÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁÒÍªµ®¤¬£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸å£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£´Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç±é¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬±é¤¸¤ëË¿Ã½¨Ä¹¤Î·»¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Ë»Å¤¨¤¿·³»Õ¡¦¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£½é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´±Ê¼±Ò¤Ï¿¥ÅÄ¤ÈÌÓÍø¤ÎÀªÎÏÁè¤¤¤ÎÁ°Àþ¡¦ÇÅËá¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾Éô¡Ë¤Ç¾®»û²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½¨µÈ¤¬ÇÅËá¹¶Î¬¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Î¨Àè¤·¤Æ½¨µÈ¤ÎÇÛ²¼¤ËÆþ¤ë¡£Æ±¤¸¤¯½¨µÈ¤Î·³»Õ¤È¤Ê¤ëÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤ËÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤«¤é¡¢°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÇÒ¸«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤¢¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤ê¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÅ·ºÍ·³»Õ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤µ¸Î¡Ê¤æ¤¨¡ËÌî¿´¤ò»ý¤ÄÈà¤¬¤É¤¦ÂçÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤Î¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´±Ê¼±Ò¤ò´Ñ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ï£¡¹¡Ê¤½¤¦¤½¤¦¡Ë¤¿¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÃæ¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÒ¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¡¢ÃËÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£ÍâÇ¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥ì¡¼¥¹¡Á²ÊÁÜ¸¦¤ÎÃË¡Á¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡££²£±Ç¯¡¢£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤ÇÄ«¥É¥é½é½Ð±é¡££²£³Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö£Ï£Õ£Ô¡×¤Ë¼ç±é¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö¶µ¾ì¡¡£Ò£å£õ£î£é£ï£î¡×¡¢£²£³Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶Í¥¹á»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤«¤é¡ØÃ¯¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤Î¤ªÀ¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç²æ¡¹¤¬¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÒÍªµ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Éý¹¤¤ÌòÊÁ¡¢´¶¾ð¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´±Ê¼±ÒÁü¤È¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó±é¤¸¤ëÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤È¤Î·³»ÕÂÐ·è¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤Û¤«¡¢¿¥ÅÄ¿®Ãé¤ò¾®´ØÍµÂÀ¡¢¿¥ÅÄ¿®¹§¤ò·ëÌÚÞæÀ±¡¢²ÃÆ£À¶Àµ¤ò°ËÆ£¸¾¡¢Ê¡ÅçÀµÂ§¤ò¾¾ºêÍ¥µ±¡¢ÃÓÅÄ¹±¶½¤òËÙ°æ¿·ÂÀ¡¢ÂìÀî°ì±×¤òÃöÄÍ·òÂÀ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£