°ËÌîÈø·Å¡¡ÃÎÇ°ÐÒÍû¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ç¹¬¤»¤ÎÎÞ¡¡¥Ø¥¤¥»¥¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹þ¤ß¾å¤²¤¿¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡×
¡¡£È£å£ù¡ª£Ó£á£ù¡ª£Ê£Õ£Í£Ð¤Î°ËÌîÈø·Å¡Ê£³£µ¡Ë¤Î£²½µÏ¢Â³¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¸åÊÔ¤Ï¡¢¡Ö¼é¤êÂ³¤±¤¿¤¤Âº¤¤Â¸ºß¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤òÆü¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£¹Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£»öÌ³½ê¿ï°ì¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢ÀèÆü¤Ï»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê£³£²¡Ë¤Î²È¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢ÃÎÇ°ÐÒÍû¡Ê£³£²¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤Î³Ú¤·¤µ¡¢°¦¡Ê¤¤¤È¡Ë¤ª¤·¤µ¤ò¤«¤ßÄù¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Á³¤È¤³¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÁ´Á³µã¤¯¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÇ¯¼è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë´Ä¶¤È¤«¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¡ÊÎÞ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ë°ìÈÖ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤«¤é¤«¤Ê¤¢¡×¤È½ÀÏÂ¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤ò¡ÖË°¤¤Ã¤Ý¤¤¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤âÎ®Æ°Åª¤À¤·¡¢²¡¤·¤Ë¼å¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö£±£°¡¢£²£°Âå¤Îº¢¤Ï¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª»Å»ö¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ£³£°ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡Ø¹¬¤»¤À¡Ù¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤É¤ì¤À¤±¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤òÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤òÆü¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤ËËÜ»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊª»ö¤Ë±Ê±ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢É¬¤º½ª¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ë¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤Î´Ö¤Ë¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂÎÀ©¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢´ñ¡Ê¤¯¡Ë¤·¤¯¤â¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£±£°Âå¤Îº¢¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ËÍ¤¿¤Á¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¿¼¤á¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¡¢¾®¤µ¤¯£²ÅÙ¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¾¯¤·¤ÎÄÀÌÛ¤ò¤Ï¤µ¤ß¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¡Ê¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò¡ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢²þ¤á¤ÆËÍ¼«¿È¤â¤Ã¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ëÀþ¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡¡£±£²Æü¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÀ©¤Ç½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤¬¤¤¤¯¤é¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡¢¤³¤Î²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤³¤ÎÂº¤¤¤â¤Î¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÁÛÁü¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡Á¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤À¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ëÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤Û¤É¸«¼º¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤ËÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢´î¤ó¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×¡£·Ú¤ä¤«¤Ë²º¤ä¤«¤ËËÂ¤°¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¡Ë¤¬¤Î¤¾¤¤¤¿¡£¡Ê¥Ú¥ó¡¦±üÄÅ¡¡Í§´õÇµ¡¢¥«¥á¥é¡¦ÃÝ¾¾¡¡ÌÀµ¨¡Ë
¡¡¢¡°ËÌîÈø¡¡·Å¡Ê¤¤¤Î¤ª¡¦¤±¤¤¡Ë£±£¹£¹£°Ç¯£¶·î£²£²Æü¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡££³£µºÐ¡£
£²£°£°£±Ç¯Æþ½ê¡££°£·Ç¯£¹·î¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Ê¿À®À¸¤Þ¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£å£ù¡ª£Ó£á£ù¡ª£Ê£Õ£Í£Ð¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢Æ±£±£±·î¤Ë£Ã£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£³Ç¯¡¢ÌÀÂçÍý¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²ÊÂ´¡££±£·Ç¯¡¢½é½Ð±é¤Î±Ç²è¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¼ç±é¡£º£·î£±£¸Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö£µ£°Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸å£±£°»þ£±£µÊ¬¡Ë¤Ç£Ç£ÐÂÓ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£