¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー¡ÛÀÅ²¬¸©¿·¿ÍÂç²ñÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê £³Ï¢ÇÆÁÀ¤¦ÀÅ³Ø¤ÏÉÍËÌÀ¾¤ÈÂÐÀï 2·î1Æü¤Î·è¾¡Àï¤Ï¼Â¶·À¸Ãæ·Ñ
64¥Áー¥à¤¬¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤ÇÁè¤¦¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー¿·¿ÍÂç²ñÀÅ²¬¸©Âç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¥Áー¥àºÇ½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·¿ÍÂç²ñ¤Ï¡¢¥·ー¥É¹»16¥Áー¥à¤ò´Þ¤à64¥Áー¥à¤¬°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤ÇÁè¤¤¤Þ¤¹¡£13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃêÁª²ñ¤Î·ë²Ì¡¢2025Ç¯¤ÎÁª¼ê¸¢¤ÇÀÅ²¬¸©²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤ÏÇ£»³¤È¡¢¿·¿ÍÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÀÅ²¬³Ø±à¤ÏÉÍËÌÀ¾¤È¤½¤ì¤¾¤ì½éÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¿ÍÂç²ñ¤Î¸©Âç²ñ¤Ï17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«Ëë¤·2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Daiichi-TV¤Ç¤Ï·è¾¡Àï¤ÎÌÏÍÍ¤ò2·î1ÆüÃë12»þ55Ê¬¤«¤é¼Â¶·À¸Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
³¤,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Êè,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¿À»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
°ËÅì»Ô,
½»Âð,
ÀÅ²¬