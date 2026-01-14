¿´¿È¤ò²¹¤á¤ÆÀ°¤¨¤ë¡ªEM¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡Ö¤ï¤¿¤·¤òÀ°¤¨¤ë²¹³è¥¹¥Æ¥¤¡×
¡ÖEM¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ Êë¤é¤·¤ÎÈ¯¹Ú¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖÅß¤Î²¹³è¡¦Ìþ¤·¡Ã¤ï¤¿¤·¤òÀ°¤¨¤ë²¹³è¥¹¥Æ¥¤¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Æì¤Î²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢È¯¹Ú¿©¤È²¹Íá»ÜÀß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Åß¤ÎÎä¤¨¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÍð¤ì¤¬¤Á¤Ê¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ÊÂÚºß¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
EM¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ Êë¤é¤·¤ÎÈ¯¹Ú¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¤ï¤¿¤·¤òÀ°¤¨¤ë²¹³è¥¹¥Æ¥¤¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î¡Á3·îËö
¾ì½ê¡§EM¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ Êë¤é¤·¤ÎÈ¯¹Ú¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥ê¥¾¡¼¥È¡Ê²Æì¸©ÃæÆ¬·´ËÌÃæ¾ëÂ¼¡Ë
Í½Ìó¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕÃæ
¡ÖÅß¤³¤½¡¢¤¢¤¿¤¿¤á¤ÆÀ°¤¨¤ëµ¨Àá¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿´¤ÈÂÎ¤òÌþ¤¹¥ê¥È¥ê¡¼¥È¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Åß¤Î´¨¤µ¤äË»¤·¤µ¤Ç¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¡¢¥¹¥Ñ¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Ç¿Ä¤«¤é²¹¤á¡¢È¯¹Ú¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿©»ö¤ÇÆâÂ¦¤«¤é¥±¥¢¡£
¥±¥ß¥«¥ë¥Õ¥ê¡¼¤ÊµÒ¼¼¤Ç¤ÎµÙÂ©¤È¹ç¤ï¤»¡¢¿¼¤¯¸ÆµÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ñ¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¦´äÈ×Íá¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹ÉÕ
¤³¤Î¥×¥é¥óºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÂÚºßÃæ²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Ñ¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¦´äÈ×Íá¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¤¹¡£
·Ê¿§¤È½À¤é¤«¤ÊÅò¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅ¸Ë¾¥·¥ë¥¡¼¥Ð¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´À¤Ç¤¤ë¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¤ÈÍ¥¤·¤¯½á¤¦¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥Ê¤Î2¼ïÎà¤ò´°È÷¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃ¼ì¹ÛÀÐ¤Î±óÀÖ³°Àþ¤Ç¿ÈÂÎ¤ò¿Ä¤Þ¤Ç²¹¤á¤ë¡ÖÈþÍÆ´äÈ×Íá¡×¤âÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÂÎÄ´¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ°¤¨Êý¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
È¯¹Ú¤ÎÃÎ·Ã¤ò¤¤¤«¤·¤¿Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
¿©»ö¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ë¼êºî¤ê¤ÎÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤òÍÑ°Õ¡£
ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦²ÆìÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÈ¯¹Ú¡×¤ÎÃÎ·Ã¤ò³è¤«¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÁÇºàËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿ÎÁÍý¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é½ä¤ê¤òÀ°¤¨¤ëÄ«¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥±¥ß¥«¥ë¥Õ¥ê¡¼¤ÊµÒ¼¼¤È¸ÂÄêÆÃÅµ
µÒ¼¼¤Ï¡¢¿¼¸ÆµÛ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Á³ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥±¥ß¥«¥ë¥Õ¥ê¡¼¤Ê¶õ´Ö¡£
À¶ÁÝ¤Ë¤â²½³Ø¹çÀ®ÀöºÞ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢ÈùÀ¸Êª¤ÎÈ¯¹Ú¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢EMºÏÇÝ¥Ð¥Ê¥Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÍµ¡¥É¥é¥¤¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤ò¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1ÂÞ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤ªÉô²°¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¶¡¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
²Æì¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤ÈÈ¯¹Ú¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Ø¤Î³èÎÏ¤òÍÜ¤¦Åß¤ÎÎ¹¡£
EM¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ Êë¤é¤·¤ÎÈ¯¹Ú¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¤ï¤¿¤·¤òÀ°¤¨¤ë²¹³è¥¹¥Æ¥¤¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
