¡ÚÉÍ²¬¸¶È¯¥Çー¥¿ÉÔÀµ¡ÛÃæÉôÅÅÎÏ¤¬ËÒÇ·¸¶»ÔÄ¹¤Ë¼Õºá¤ÈÀâÌÀ 15Æü¤ÏÃæÅÅ¼ÒÄ¹¤¬¸æÁ°ºê»Ô¤Ø ¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤Ø
ÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿³ºº¤ò¤á¤°¤êÃæÉôÅÅÎÏ¤¬ÉÔÀµ¤Ë¥Çー¥¿¤òÁàºî¤·¤¿ÌäÂê¤Ç14Æü¡¢ÃæÅÅ¤Î´´Éô¤¬ËÒÇ·¸¶»ÔÄ¹¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÉÍ²¬¸¶È¯3¡¦4¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿³ºº¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤ÎÂç¤¤µ¡Ö´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¡×¤Î¥Çー¥¿¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë²á¾®É¾²Á¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
14Æü¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÎËÅÄÅ¯Ìé¸¶»ÒÎÏËÜÉôÄ¹¤é¤¬ËÒÇ·¸¶»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢¿ùËÜ»ÔÄ¹¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¿´ÇÛ¡¢ÉÔ°Â¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊËÒÇ·¸¶»Ô ¿ùËÜ´ðµ×Íº»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö»ÔÌ±¤âÂç¤¤¯ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ï15Æü¡¢ÎÓ¶Õ¸ã¼ÒÄ¹¤¬ÉÍ²¬¸¶È¯¤¬Î©ÃÏ¤¹¤ë¸æÁ°ºê»Ô¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡¢¼Õºá¤ÈÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï15Æü¤Î²ñ¹ç¤ÇÃæÉôÅÅÎÏ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
