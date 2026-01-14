Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿³ºº¤ò¤á¤°¤êÃæÉôÅÅÎÏ¤¬ÉÔÀµ¤Ë¥Çー¥¿¤òÁàºî¤·¤¿ÌäÂê¤Ç14Æü¡¢ÃæÅÅ¤Î´´Éô¤¬ËÒÇ·¸¶»ÔÄ¹¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÉÍ²¬¸¶È¯3¡¦4¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿³ºº¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤ÎÂç¤­¤µ¡Ö´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¡×¤Î¥Çー¥¿¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë²á¾®É¾²Á¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

14Æü¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÎË­ÅÄÅ¯Ìé¸¶»ÒÎÏËÜÉôÄ¹¤é¤¬ËÒÇ·¸¶»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢¿ùËÜ»ÔÄ¹¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÃæÉôÅÅÎÏ Ë­ÅÄÅ¯Ìé¸¶»ÒÎÏËÜÉôÄ¹¡Ë
¡ÖÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¿´ÇÛ¡¢ÉÔ°Â¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊËÒÇ·¸¶»Ô ¿ùËÜ´ðµ×Íº»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö»ÔÌ±¤âÂç¤­¤¯ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×

ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ï15Æü¡¢ÎÓ¶Õ¸ã¼ÒÄ¹¤¬ÉÍ²¬¸¶È¯¤¬Î©ÃÏ¤¹¤ë¸æÁ°ºê»Ô¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡¢¼Õºá¤ÈÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï15Æü¤Î²ñ¹ç¤ÇÃæÉôÅÅÎÏ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£