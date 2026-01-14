岡彪太郎「社会人になる同級生に負けないぐらい忙しく」演技、オーディション…走り続ける２６年【ロングインタビュー後編】

関西Ｊｒ．の岡粼彪太郎（２１）が新年を迎えて気持ちを新たにしている。２０２６年はコンサート「ジュニア ＳＴＡＲ ｔｏ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」（２９日〜２月１日、横浜アリーナ）、「大阪松竹座さよなら公演 ｅｐｉｌｏｇｕｅ 〜ありがとう松竹座〜」（２月２２日〜３月１９日）に出演を予定。「東京のジュニアと（共演）は１年ぶりぐらい。すごくスキルアップしていると思うので負けていられない」と闘志を燃やす。「暇をしない１年にしたい」と、多数のオーディション参加にも意欲満々だ。

―２０２６年はどんな１年にしたいか。

「暇をしない１年にしたいですね。大学を卒業するので、社会人になる同級生に負けないくらい忙しくしたい。挑戦してみたいのは、自分がやったことのない役というか、自分にイメージのない役とか。オーディションも受けてみたい。２、３回しか受けたことがないし、オーディションで受かったことがまだなくて。受けてみたいです。本当に何でもやりたいです」

―髪が金髪になった。

「趣味でやっているんですけど、髪色的にはピンク系のベージュを入れて、ピンクが落ちてきて、だいぶベージュになっている感じですね。１か月前ぐらいにブリーチした時に茶系を入れたんですけど、その時もうすでに若干ピンクみが入ってて、もうちょっと強くしてもかわいいんじゃないかなって思ってやりました」

―頻繁に美容院に？

「伸びるのは早いです。１か月で１・５センチくらいかな。月１ぐらいで今は行っています。気分転換にめっちゃなります。やってみたい色は、めっちゃ伸ばして黒かな。長い黒とかあんまりやったことがないんで。茶色が基本で、金色で長い時は結構頭皮近くも黒いのが伸びてる時でした。短髪はめっちゃ楽です。ヘアセットも、アイロンがなくてもワックスだけでできちゃうので」

―コンサートで歌いたい歌は。

「ボイストレーニングを４年くらい前から習わせていただいてて、槙原（敬之）さんの曲を歌っているんですけど、ご本人が裏声で歌っているところを先生から地声で歌ってくださいって言われて。ハイトーンのところを地声で出す練習をしているので、その成果を発揮できる場がいただけたらいいなって思ってます」

―誰かと歌ってみたい気持ちは。

「うまい子と歌うと比べられちゃうけど…。うまいと思うのはＢ＆ＺＡＩの鈴木悠仁。鈴木とやってみたいかな。関西ジュニアの中では上田凱吏。コンサートを見に行ったら、ギターの弾き語りをしてましたし。僕も一応ピアノができるので、ピアノとギターでっていうのもいいですよね」

―改めてファンへ向けて。

「２０２５年もだいぶ変化はあったと思うんですけど、２０２６年もいい意味でもっと変化していくつもりではあるので、その変化を追っていただけたら。ちょっと目を離したら、めっちゃ変わってるかもしれないんで、見ていただけたらいいなと思います。僕もいろんな変化を楽しみにしています」（終わり）

◆岡粼 彪太郎（おかざき・こたろう）２００４年３月２３日、大阪府生まれ。２１歳。１６年から関西Ｊｒ．として活動をスタート。１９年に関西Ｊｒ．内ユニット「Ｌｉｌかんさい」のメンバーに選出される。２５年４月１日付でユニットの活動を終了し、現在はソロとして舞台などで活躍中。特技はピアノ、テニス。

前回登場した関西Ｊｒ．メンバーからのリレー質問。今回は昨年１２月に登場した野田開仁からの質問だ。

Ｑ・野田開仁「ツッコミとボケならどっちですか。僕はツッコミです。ボケは苦手なんで。ボケる方が難しいですね。ボケられるならボケてみたいです」

Ａ・岡粼彪太郎「難しい。でもツッコむ方が多いかもです。（大西）風雅とラジオをやっているんですけど、その時はツッコむ方が多いかな。プライベートはめっちゃボケます」

