º£·î1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á£¸£±ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®µÜ±Ù»Ò¤µ¤ó¤¬ÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ë¾Êó ¡Ûµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¡¾®µÜ±Ù»Ò¤µ¤ó¤¬ÄÉÅé¡ÖÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤ò¡¢°ì¤«¤é¶µ¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×
¾®µÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸½ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÆ¹¨¤µ¤Þ
¼Â´¶¤Î¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13Ç¯´Ö¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡× ¤È¤¤¤¦ÂçËÁ¸±¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤ò¡¢°ì¤«¤é¶µ¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¹¬¤»¤Ê¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î»Ê²ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
²û¤«¤·¤¤µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¡£
¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç´ÑÀï¡¢±þ±ç¤Ç¤¤ë¤«¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°²á¤®¤Þ¤¹¡£
¾®µÜ±Ù»Ò
¡Ú¡¡¾®µÜ±Ù»Ò¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1958Ç¯4·î18Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§Åìµþ
1981Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô¼Ò²ñ²Ê¤òÂ´¶È¤·¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¡£
1985Ç¯¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡¡·î¡Á¶â)¤Î¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£Ì¾¥³¥ó¥Ó¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤«¤é¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö±Ù¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Á´¹ñ¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤ï¤«¤ê°×¤¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1944Ç¯7·î14Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
1967Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯·Ð³ØÉôÂ´¶È¤·¡¢TBS¤ËÆþ¼Ò¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¥«¥ó¡×¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Öµ×ÊÆ¹¨¤ÎÅÚÍË¥ï¥¤¥É¡¡¥é¥¸¥ª£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£
1979Ç¯¡§£Ô£Â£Ó¤òÂà¼Ò¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£
¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ê1980Ç¯¡Á1987Ç¯¡Ë¡¢¡Öµ×ÊÆ¹¨¤ÎTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê1982Ç¯¡Á1985Ç¯¡Ë¤òÃ´Åö¡£
¤½¤·¤Æ¡¢£±£¹£¸£µÇ¯¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò£²£°£°£´Ç¯¤Þ¤Ç¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤Ë»Ä¤ë³èÌö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
