²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯9·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¡ÖÁÐ»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡ÖÁÐ»Ò¤¬¡¢¤Õ¤¿¸ì¤Ç¤Ê¤Ë¤«ÏÃ¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡¡À¸¸å3¤«·î¤ÎÁÐ»Ò¤Î»Ñ¤Ë´¶Æ°
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤¬¡¢¤Õ¤¿¸ì¤Ç¤Ê¤Ë¤«ÏÃ¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¡¢À¸¸å3¤«·î¤ò·Þ¤¨¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£ÁÐ»Ò¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤Õ¤¿¤´¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ò´®Ç½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÆóÍñÀÁÐÀ¸»ù¤ÎÁÐ»Ò°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÊÑ¤À¤±¤É¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡¢¿¼¤¤°¦¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
40ºÐ¤Ç¤Î½é»º¡¢¤µ¤é¤ËÁÐ»Ò¤Î°é»ù¤È¤¤¤¦Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæÀî¤µ¤ó¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¿¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ä¼«Í³»þ´Ö¤¬Á´¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¸ÍÏÇ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÆó¿Í¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¤Ê¤Ë¤â¤«¤âÊó¤ï¤ì¤ë¡×¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤Î´î¤Ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ìÏ«¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Î½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª»¶Êâ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤òÊó¹ð¡£ÁÐ»Ò¤Ë¤Ï¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥±¡¼¥×¤È·¤²¼¤òÃåÍÑ¤µ¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª»¶Êâ¤â¡¢ÉÂ±¡¤¤¤¯¤Ë¤â¡¢Âç¿Í¤Î¥Ø¥ë¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ¼þ°Ï¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥í¥ó¥³¥í¥ó¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤¹¤°¿²ÊÖ¤ê¤·¤½¤¦¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë»Ò°é¤Æ¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤É¤â¤Î°åÎÅÈñ¤¬ÌµÎÁ¤Ã¤Æ¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤òÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤Î½õ¤±¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÁÐ»Ò¤Î¤¯¤Þ¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿°åÎÅ¾Ú¥±¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤¿¸ì¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¡Ìþ¤µ¤ì¤¿¡¼¡¼¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¼²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡¼¡ª¤¤¤Ä¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÁÐ»Ò¤À¤«¤éÄÌ¤¸¤ë»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÁÐ¸ì²Ä°¦¤¤¡¡¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û