»ØÀè¤ËÅÁ¤ï¤ë¹¥´¶¿¨ °ìÈ¯¥Ä¥â¤ò³Î¿®¤·¤¿¥È¥Ã¥×¿ý»Î¤Î¡È¤¯¤ë¤ê¤ó¥Ä¥â¡É¤¬¸«¤¿ÌÜ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤¯¤ë¤ê¤ó¤È¤á¤¯¤Ã¤¿Ç×¤Ï¤ªÊõ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î13Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦±àÅÄ¸¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬Åì2¶É¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤°ìÈ¯¥Ä¥â¤ÇÄ·Ëþ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤½¤Î¼ê¤µ¤Ð¤¤È¹âÂÇÅÀ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤³¤ì¤¬¥¢¥¬¥ê¤À¡ª¸«¤¿ÌÜ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤±àÅÄ¤Î¡È¤¯¤ë¤ê¤ó¥Ä¥â¡É
¡¡Åì2¶É¡¢±àÅÄ¤Ï2Ëü2900ÅÀ»ý¤Á¤Î3ÃåÌÜ¡£ÇÛÇ×¤Ï¥Þ¥ó¥º¤Ç1ÌÌ»Ò¡£ÌòÇ×¤Îâ¤¤¬ÂÐ»Ò¡£¤µ¤é¤ËÂè1¥Ä¥â¤Ç¥É¥é¤ÎÈ¬Ëü¤ò°ú¤Æþ¤ì¤¿¤¬Êý¸þÀ¤¬Æñ¤·¤¤¼êÇ×¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤³¤³¤«¤éÀÖ5Åû¡¢6Åû¡¢7Åû¤ÈÍ¸úÇ×¤ò¼¡¡¹¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Çâ¤¤ÎÂÐ»Ò¤ò½èÍý¡£¥¿¥ó¥Ô¥ó·ÏÅý¤Î¼ê¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ10½äÌÜ¡¢Ï»ËüÀÚ¤ê¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ì¡¦»Í¡¦¼·ËüÂÔ¤Á¤Ç»³¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È5Ëç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤¤¥ê¡¼¥Á¤À¡×¡Ö¤³¤Î¼ê½ç¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¼¡½ä¤Î11½äÌÜ¤Ë±àÅÄ¤Î»Ø¤¬¥¢¥¬¥ê¤Î´¶¿¨¤òÂª¤¨¤ë¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï°ìËü¤Ç¡¢¤¯¤ë¤ê¤ÈÇ×¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¤¯¤ë¤ê¤ó¥Ä¥â¡É¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¥¢¥¬¥ê¤òÀë¸À¡£¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ¡¦Î¢¥É¥é¤ÎÄ·Ëþ¡¢1Ëü2000ÅÀ¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤½¤Î¤±¤ó¤µ¤ó¡×¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¤§¡×¤È¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
