Æü¥«¥¿¡¼¥ë³°Áê²ñÃÌ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î°ÂÄê¶¡µë¤äËÉ±ÒÏ¢·È¤Ç°ìÃ×
¡¡¡Ú¥Þ¥Ë¥é¡á·ª»³¹É¾°¡ÛÌÐÌÚ³°Áê¤Ï£±£³Æü¸áÁ°¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¸á¸å¡Ë¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥µ¡¼¥Ë¼óÁê·ó³°Áê¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤ä¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ê¤É¤ÎÃæÅì¾ðÀª¤ò½ä¤ê¶¨µÄ¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Î½ÅÍ×À¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤È¤·¤ÆÃæÅìÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¥µ¡¼¥Ë»á¤Ï¡ÖÎ¾¹ñ¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤«¤é¸¶Ìý¤ä±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ê£Ì£Î£Ç¡Ë¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ë»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¡Ê´ØÍ¿¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Î¾»á¤Ï¡¢³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëËÌÄ«Á¯¾ðÀª¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¡¢¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Ï£±£´Æü¸áÁ°¡¢¥Þ¥Ë¥é¤ËÅþÃå¤·¤¿¡££±£µÆü¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Æ¥ì¥µ¡¦¥é¥¶¥í³°Áê¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¡£