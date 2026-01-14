¡ÖÁêËÐ¤ò¸«¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡×Á°ÁêËÐ¤«¤é¹Ô»Ê¤ÎÇØ¸å¤Ë¡È¥Ý¥Ä¥ó¡É¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î»Ñ ¥¬¥Á¤¹¤®¤ëÁêËÐ°¦¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ÏÌÜÎ©¤Ä¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¹Ô»Ê¤ÎÇØ¸å¤Ë¡ÈÄÃºÂ¡É¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î»Ñ
¡¡¤Þ¤À´ÑµÒ¤â¤Þ¤Ð¤é¤ÊÁáÄ«¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ñ³¦¤ÎÌç¤òÃ¡¤¯¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡ÖÁ°ÁêËÐ¡×¤ÎÃæ·Ñ²èÌÌ¡£¤½¤Î¹Ô»Ê¤ÎÇØ¸å¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¡È¥Ý¥Ä¥ó¡É¤È±Ç¤ê¹þ¤ß¥¬¥Á¤¹¤®¤ëÁêËÐ°¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Ü¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹»³¸µ¡£¥é¥Æ¥ó·Ï²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÅìµþ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Þ¥ó¥Ü¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¹ñºÝ¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¶¨²ñ¸øÇ§¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²ñ°÷À©ñ»ÒÅ¹¡ÖÌ¢ñ±ñ¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¡¡ËÜ¿Í¤ÏÂç¤Î°ËÀª¥ößÀÉô²°¿ä¤·¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ°ÁêËÐ¤«¤é¸½ÃÏ¤Ë»²Àï¡£¹Ô»Ê¤Î¿¿¸å¤í¤È¤¤¤¦¡ÈÆÃÅùÀÊ¡É¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ñ¤ÇÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÄÃºÂ¡£¼ã¼êÎÏ»Î¤¬´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿°ìÈÖ¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤«¤ÄÇ®¤¤»ëÀþ¤òÅÚÉ¶¤ËÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï½éÆü¡¢»°ÆüÌÜ¤Ë¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÍÆüÌÜ¤Ë¤·¤ÆÁá¤¯¤â3ÅÙÌÜ¤Î¸½ÃÏ´ÑÀï¡£¤³¤Î¡È¥¬¥Á¤¹¤®¤ë¡ÉÁêËÐ°¦¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÌÜÎ©¤Ä¡×¡ÖÇ®¿´¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄ«¤«¤é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹»³¸µ¤µ¤ó¤¤¤ÆÁð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Öº£Æü¤âÄ«¥¤¥Á¤«¤é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹»³¸µ¤µ¤ó¤¬ÁêËÐ¤ò¸«¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÁ°ÁêËÐ»Ï¤Þ¤Ã¤¿ ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹»³¸µ¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¾ì½êÃæ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë