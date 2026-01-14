¡ÖN¥¹¥Æ¡×¸µ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¾Ú¸À¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë520¿ÍÊ¬¤Î·¤¤òÊÂ¤Ù¤¿ÍýÍ³
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¸µ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¼ãÎÓË®É§»á¤¬14Æü¡¢Æ±¶É¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£1978Ç¯¤Ë¤Ï¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤È¥³¥ó¥Ó¤Ç¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï41¡¦9¡ó¡Ê81Ç¯9·î¡Ë¤ÈÅÁÀâ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡ÈÊª¸À¤¦¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤ÆÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£ÆüËÜ¤ÎÊüÁ÷»Ë¤Ë¤âÂç¤¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓ»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿·Ê¹¤Îµ»ö¤Ë±ÇÁü¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Êµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤½¤ì¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1985Ç¯¤ÎÆü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»àË´¤·¤¿520¿ÍÊ¬¤Î·¤¤òÊÂ¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÃ¯¤¬¤É¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÂÎÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦·¤¤òÍú¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁ´Éô¤«¤½¸¤á¤Æ¤¤Æ520¿ÍÊ¬¤Î·¤¤òºÂÀÊ¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ê¤òÊÑ¤¨¡¢ÉÊ¤òÊÑ¤¨¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬µ×ÊÆ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¸¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¡¢À¸¤ÇÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤¬À¨¤¯»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Êµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡ËÀ¸¡ÊÃæ·Ñ¡Ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£