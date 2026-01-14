¸÷±ºÌ÷»Ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÉÔºß¤Î¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¶²ÉÝ¿´¤¢¤é¤ï¡¡Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤Î¤¢¤ª¤ê¤Ë¡Ö¥¥ã¡¼¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ª¥¢¥·¥º¤Î¸÷±ºÌ÷»Ò¡Ê54¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¶²ÉÝ¿´¤òÊú¤¤¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¾É¡×¡£¸÷±º¤ÏÂç¤¤¤²»¤¬¡Ö¶²ÉÝ¾É¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¶ì¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¡£¡Ö¤Ò¤ÊÃÅ¤Ç¼ã¼ê¤Î¿Í¤È¤«¤¬´èÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¤ÏÀÅ¤«¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍî¤Á¤Ä¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë°Â¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¤¹¤ë¤ÈÁêÊýÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤¬¡Ö¡ÊÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤ÎÁ°¤ËºÂ¤é¤»¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤ÎÇú²»¤Í¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¸À¤¦¡×¤È¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£¸÷±º¤Ï¡Ö¤À¤á¤À¤á¤À¤á¤À¤á¡Ä¡×¤È¤ª¤Ó¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¡¼¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£