¡Ø»ä¤¬¼Â²È¤«¤é½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¡Ùµ¢¾Ê¤·¤¿¤é¡¢¸¤¤¬´Å¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä°ìÊâ¤âÆ°¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ØÉ½¾ð¡Ù¤¬21ËüºÆÀ¸¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æµã¤¯¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×
¡Ö¥³¥ìÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ä¥Ä¡×¡Ö»ä¤â¤½¤ì¤Ç²È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤£÷¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë´Å¤¨¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¡£ÀÚ¤Ê¤½¤¦¤Ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤½¤Î¸÷·Ê¤¬¡¢Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤Î¶»¤ò¼Í»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏºÆÀ¸²ó¿ô21Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø»ä¤¬¼Â²È¤«¤é½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¡Ùµ¢¾Ê¤·¤¿¤é¡¢¸¤¤¬´Å¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä°ìÊâ¤âÆ°¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ØÉ½¾ð¡Ù¡Û
¥í¥³¤¯¤ó¤Î´Å¤¨¤óË·¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ä
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¹õ¥é¥Ö¤Î¥í¥³¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¤Î¸÷·Ê¡£¤³¤ÎÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ç¥é¥Ö¥é¥Éー¥ë¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Î¥í¥³¤¯¤ó¤Î»×¤ï¤º¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ä¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Ò¤È»þ¤âÌÜ¤ò°ï¤é¤µ¤º¡¢Ç®¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¡ª
¤¦¤ë¤¦¤ë¤È¤·¤¿Æ·¤Ç¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤È¥í¥³¤¯¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È°ú¤»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ë¤¢¤´¤ò¾è¤»¤ë¥í¥³¤¯¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥í¥³¤¯¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¼Â²È½Ð¤ì¤ó¤¯¤Ê¤ë¤ä¤ó¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©»öÃæ¤Î²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ë¥í¥³¤¯¤ó
¤½¤ó¤Ê´Å¤¨¾å¼ê¤Î¥í¥³¤¯¤ó¤Ï¡¢Â¾¤Î²ÈÂ²¤Ë¤â´Å¤¨¤óË·¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤Î¶á¤¯¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢¿©»öÉ÷·Ê¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¦¤ë¤¦¤ë¤È¤·¤¿ÌÜ¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë²ÈÂ²¤ò¸«¼é¤ë¥í¥³¤¯¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ£¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Ï¥í¥³¤¯¤ó¤ÎÊý¤ò¥Á¥é¥ê¤È¸«¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤¹¤ë¤Î¤ò¤°¤Ã¤È´®¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
´Å¤¨¾å¼ê¤Ê¥í¥³¤¯¤ó¤Ë¥¥å¥ó♡
¤µ¤é¤Ë¥í¥³¤¯¤ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤Í·¤Ó¤Î¤ªÍ¶¤¤¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥í¥³¤¯¤ó¤¬ÎÙ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ØÉ¡¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¡ÖÍ·¤Ü¤¦¤è¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥í¥³¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÉþ¤ÎÂµ¤òÒú¤¨¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê»Ï¤á¤¿¥í¥³¤¯¤ó¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÉþ¤ÎÂµ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´üÂÔ¤·¤¿ÌÜ¤Ç¸«¾å¤²¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤ÏÈ¿Â§µé¤Î²Ä°¦¤µ¡£¤½¤¦¤·¤Æ»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë´Å¤¨¾å¼ê¤Ê¥í¥³¤¯¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Îµ¢¾Ê¤ò´î¤Ö¥í¥³¤¯¤ó¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤¦¤³¤ÈÁ´Éô¤¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¤¦¤Á¤â¹õ¥é¥Ö»ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç°ìÀ¸¼Â²È½Ð¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¹õ¥é¥Ö¤Î¥í¥³¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê´Å¤¨¾å¼ê¤Ê¥í¥³¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥í¥³¤¯¤ó¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¹õ¥é¥Ö¤Î¥í¥³¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§°ËÆ£Íª
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£